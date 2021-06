Ivan Schranz přestoupil do Jablonce po konci smlouvy v Českých Budějovicích a během ročníku 2020/2021 nastoupil do 28 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal 13 branek. Dvěma góly se také prosadil v kvalifikaci Evropské ligy UEFA. Na svém kontě má také gól za slovenský národní tým v zápase proti České republice.

Důležitým článkem v jablonecké defenzivě je Jaroslav Zelený, který patřil během sezóny ke stabilním členům sestavy a zejména v jarní části ligy předváděl velmi kvalitní výkony.

Jaroslav Zelený.Zdroj: Zdroj: fkjablonec.cz„Minulá sezóna vyšla podle mě nad očekávání a třetí místo je pro Jablonec výborný výsledek. I z osobního hlediska jsem za sezónu rád, protože se mi povedlo pravidelně nastupovat a podílet se na konečném umístění. Na příští sezónu v dresu Jablonce se samozřejmě těším, protože se bude bojovat o účast v evropských pohárech a bylo by hezké, kdyby se nám povedlo dostat se do skupiny. A i když to v předkolech bude nesmírně těžké, tak věřím, že by se nám to mohlo podařit. A pak je tu samozřejmě liga, kde bychom všichni rádi navázali na tu minulou sezónu a prali se opět o vrchní patra tabulky,“ říká staronová tvář v jabloneckém dresu Jaroslav Zelený, který podepsal smlouvu na tři roky.

Zkušený fotbalista Tomáš Malínský, který patří k nejrychlejším hráčům v české lize, bude od nové sezóny působit v FK Jablonec. Tomáš Malínský přichází na roční hostování, které se po roce automaticky změní v trvalý přestup.

Tomáš Malínský.Zdroj: Zdroj: fkjablonec.cz„Všechno se bude odvíjet od mých výkonů. Samozřejmě, když výkony nebudou takové, tak z toho budou obě strany zklamané. Já pevně věřím a doufám, že se v Jablonci znovu nastartuji. Ten půlrok v Mladé Boleslavi, ač si myslím, že začátek jsem měl povedený, protože jsem přišel že Slavie, kde jsem moc nehrál, tak pak se něco stalo a moc jsem nenaskakoval. Postupně se do toho musím dostat a doufám, že na Střelnici to bude úspěšné a kvalifikujeme se do základní skupiny některého z evropských pohárů,“ říká Tomáš Malínský, který by měl v Jablonci oblékat dres s jeho oblíbeným číslem 6.

Příchod do Jablonce mu ulehčil také fakt, že v kabině má řadu bývalých spoluhráčů z Hradce Králové a také jednoho rodinného příslušníka. „Hráč, když se rozhoduje, tak se kouká i na to, jestli v kabině někoho zná. Já vesměs znám všechny kluky, protože už fotbal v lize hraju nějaký pátek, takže jsme si občas na hřišti něco řekli (usměje se). Ale dobře znám Jardu Zeleného, Vaška Pilaře nebo Kubu Martince. A jak říkáte, mám v kabině bratránka Viktora Shejbala,“ dodává Malínský.

Zdroj: fkjablonec.cz