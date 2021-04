Dva týmy, kterým se v poslední době daří, vyběhly v sobotu na plzeňský trávník k dalšímu zápasu FORTUNA:LIGY. Jablonečtí po výhře nad Spartou jeli do Plzně s odhodláním bodovat. Že to ale v Plzni určitě nebude jednoduché, poznali hned v úvodu, když Viktorka hned z rozehrání vyrazila vpřed a ohrozila jabloneckou branku. Počáteční pokus domácích o tlak ale hosté dokázali eliminovat a v 8. minutě zahrozili, když hlavičku Doležala likvidoval domácí gólman na brankové čáře. Obě mužstva vsadila na rychlý fotbal se snahou dostávat se do koncovky. Ve třinácté minutě se zadařilo Plzni, když se do rozevřené obrany FK dostali hned tři domácí, ve slibné pozici si ale více překáželi Beauguel s Káčou a míč šel nad Hanušovu branku.

Jablonec odpověděl o dvě minuty později, když střílený centr Jovoviče z levé strany tečoval Schranz a míč jen těsně minul domácí branku u vzdálenější tyče. Další větší vzrušení přišlo ve 24. minutě. Když se dostal do šance domácí kanonýr Beauguel, před tím ale hrála Plzeň rukou, a tak z toho nic nebylo. Do slibných situací se dostávali i Jablonečtí, v koncovce jim ale scházelo více klidu a přesnosti. To platilo i ve 37. minutě, když se do dobré pozice propracoval Schranz, k úspěšnému zakončení ho ale domácí beci nepustili. A udeřila Viktorka. V jednačtyřicáté minutě chybně rozehrál ve středu Schranz, Plzeňští vyrazili rychle dopředu do odkryté obrany a Ba Loua střelou zprava na vzdálenější tyč nedal Hanušovi šanci - 1 : 0. S tímto stavem pak šly oba týmy do kabin.

Do druhého poločasu vstoupil aktivněji Jablonec. Byl více na balonu, lépe kombinoval a stále častěji se dostával před domácí branku. A co bylo dlouho v náznacích, přišlo mezi 63. a 70. minutou. Nejprve po zahrávaném trestném kopu se dostal k odraženému balonu Pilař, jeho ránu z nějakých 18 metrů tečoval ve vápně Doležal a balon šel jen těsně mimo domácí svatyni. O pár minut později zamotal hlavy plzeňským obráncům Jovovič, protáhl míč po čáře a střelou z téměř z brankové čáry vyděsil domácího brankáře, který s tím měl nečekaně mnoho práce.

A v 70. minutě to přišlo – Schranz si poradil na pravé straně se dvěma obránci a krásnou střelou na vzdálenější tyč srovnal stav utkání na 1 : 1. Vyrovnávací brankou ale tlak Jabloneckých nekončil. Obrat ve vývoji skóre mohl být dokonán v 80. minutě, když dělovku Považance zastavila branková konstrukce.

A hosté se tlačili stále dopředu, hra Plzně v tu chvíli působila chaoticky. Ale o to překvapivěji přišla její šance. Psala se 88. minuta když Kalvach vypálil z hranice velkého vápna a jeho dělovku Hanuš jen tak tak vytáhl na břevno své branky. A Plzeň se pokusila o závěrečný tlak, po pádu Kopice se zkoumalo u videa, zda nedojde na penaltu proti hostům. Nedošlo. Zákrok Zeleného byl čistý. V nastavených čtyřech minutách se pak již skóre nezměnilo a Jablonečtí si z Plzně přivezli bod. K vidění byl velmi kvalitní a rušný fotbal, bod je pro oba zasloužený.

FC Viktoria Plzeň - FK Jablonec 1 : 1 ( 1 : 0 )

Branky: 41. Ba Loua (P. Šulc) – 70. Schranz (Pilař)

FC Viktoria Plzeň: Staněk – Limberský (79. J. Kopic), Brabec (C), Kaša, M. Havel – P. Šulc, Kalvach, Káčer (79. Hořava) – Falta, Beauguel (74. Ondrášek), Ba Loua (63. Mihálik).

FK Jablonec: Hanuš – Krob, Zelený, V. Kubista, Štěpánek – Jovović, Hübschman (C) (82. R. Hrubý), Považanec, Pilař (77. Pleštil) – Schranz (90. Podaný), Doležal.

Rozhodčí: Franěk – Dobrovolný, Kříž

Trenér Petr Rada:

"Dnes nastoupil také Tomáš Hübschman a musím smeknout. Vypadl nám Kratochvíl pro žluté karty a alternativa byla Tomáš. Věk nejde zastavit a když nehraje pravidelně, tak je to na kondici znát. Ale herní praxe mu určitě nechybí. Vyplňuje prostory a pro nás je pořád hodně ceněný. Už v prvním poločase jsme tam měli nebezpečné šance. Bohužel v závěru poločasu jsme ztratili jednoduchý míč a oni to trefili na zadní tyč. Hráče jsem o poločase nabádal, že nehrajeme špatně, ale že musíme ještě přidat. Byl jsem sám překvapený, jak jsme hráli. Vyrovnali jsme další nádhernou brankou. Měli jsme velkou šanci Považancem, který trefil břevno a měli jsme další brejkové situace. Domácí měli v závěru také břevno. Celkově to bylo kvalitní a nadprůměrné utkání. Je vidět, že když je dobré hřiště, že nám to vyhovuje. Jediné co mě mrzí, že to někdy chceme hrát až do kuchyně, furt hledáme lepší pozice a narážíme si, příště musíme jít víc do zakončení,“ vytkl hráčům Rada.

Trenér Adrian Gula:

„Narazili jsme na kvalitního soupeře. My jsme nebyli tolik klidní v přípravné části, chyběl nám klid v přechodové části. Jablonec se postupně dostával do zápasového tempa. My jsme byli pasivní v presingu, nebyli jsme klidní v kombinaci a nedařil se nám ani přechod přes střed hřiště. V první části jsme byli o trochu lepší, v druhém poločase převzali iniciativu Jablonečtí. Soupeř bohužel vyrovnal, na závěr to bylo kdo z koho, mohlo se to zlomit na obě strany. Celkově to byl velmi kvalitní zápas dvou silných týmů. Chtěli jsme vyhrát, ale to se nepovedlo,“