Na Střelnici se pracuje od rána do večera. Už velmi potřebnou rekonstrukcí prochází fotbalové hřiště. Výsledkem bude kompletní nový podklad, topení, drenáže, závlaha, trávník a také nová úsporná světla. Dodavatelská firma to musí stihnout do 12. srpna, kdy se na Střelnici utká ligový Jablonec se Spartou. Jedná se o akci města. A firma slíbila, že všechno stihne včas.

rekonstrukce hřiště v Jablonci | Foto: Josef Březina

„Jsme nadšení. Hřiště na Střelnici už bylo v žalostném stavu, hlavně podklad, závlaha a topení. Jedná se o projekt za šedesát milionů. Město dostalo dotaci od Národní sportovní agentury ve výši čtyřiceti milionů. Dvanáct milionů dává jako spoluúčast a zbývajících osm dodá Fotbalová akademie. Ještě je ale ve hře žádost o finanční spoluúčast Libereckého kraje," řekl k důležité akci manažer FK Jablonec Adam Pelta. Jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík upřesnil, že veřejná zakázka na realizaci rekonstrukce fotbalového stadionu byla soutěžena v režimu desing and build, což je zpracování projektu a následná stavební realizace. „Na stavbu je čas velmi limitovaný, a to po třetím kole fotbalové ligy," dodal náměstek.

