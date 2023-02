Hostující lodivod Pavel Vrba měl z konečné remízy na Střelnici smíšené pocity. „Vzhledem k vývoji zápasu spokojenost je i není. Je to škoda, když vedeme 2:0 a máme to tak dobře rozehrané. Neříkám, že jsme byli herně lepší, ale výsledkem jsme to měli rozehrané hodně solidně. Udělali jsme si dobrou pozici, ale po vyloučení už to byl jen boj. Nebyli jsme poté už tolik aktivní. Mrzí mě především laciný gól na 1:2. Kdybychom udrželi vedení o dvě branky déle, třeba nějakých deset minut, bylo by to o mnoho lepší, domácí by byli ještě více nervóznější. Jablonec poté ožil a bylo to hodně složité až do samotného konce. S bodem jsme asi nakonec spokojeni i vzhledem k vývoji v tabulce,“ hodnotil kouč, který vydoloval ze dvou úvodních jarních kol stejný počet bodů. „Máme bodík s Ostravou a uhrát v Jablonci bod, to se také moc nestává. Máme dvě remízy, není to na žádné plácání po zádech, ale vstup je to dobrý. Máme jediný úkol, zachránit Zlín v lize,“ má jasnou představu Vrba.

Jablonecký trenér David Horejš litoval, že jeho tým nevytěžil více z dobrého vstupu do zápasu. „Rozjeli jsme to tak, jak jsme chtěli. Byli jsme aktivní a vysoko napadali. V těchto chvílích se má ten zápas rozhodovat, měli jsme dvě jasné příležitosti. Gól doslova visel ve vzduchu. Bohužel, pak byl soupeř poprvé za půlkou a šel do vedení. O poločase jsme věřili, že jsme schopni to ještě otočit. Jenže nám tam nepochopitelně hlavičkuje Fillo a stav byl najednou 0:2. Jsem ale rád, že jsme to dokázali srovnat. Terén nebyl jednoduchý, vyhovoval spíše bránícímu Zlínu. Měli jsme to uhrát ještě lépe a zlomit to úplně na svou stranu. Ale s bodem nakonec musíme být spokojeni, přeci jen jsme o dva góly prohrávali. Byl to zápas o zkušených hráčích. I proto jsme to dnes dokázali stáhnout alespoň do remízového stavu,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci kouč Jablonce.

Na hráče prý apeloval, aby více hrozili z křídelních prostorů. „Furt jsme hráli jen kolem vápna, na tohle dnes nebyl prostor ani vhodný terén. Vůbec nám tam nechodily balony ze stran. Měli jsme tam chodit míči ze strany,“ zněly jeho pokyny ke hře.

Dvěma góly dnes pomohl spíše sváteční střelec Jakub Považanec. „Na spolupráci s ním jsem se strašně těšil, když jsem šel do Jablonce. Na podzim ho limitovalo zranění, ale v přípravě vypadal hodně dobře. Dnes týmu pomohl góly. I na těžkém terénu se snažil a chtěl ten tým táhnout,“ pochválil dnešního střelce Horejš.

Jabloneckého kouče ale dál trápí marodka, dnes ze hřiště musel nuceně odstoupit zraněný středopolař Kratochvíl. „Nevypadá to u něj moc dobře. Půjde na vyšetření, ale vypadá to na poškozené vazy, což by byl obrovský problém,“ smutnil kouč Jablonce. „Alespoň, že se rychle vrátil Kuba Martinec, po vyšetření je zpět ve hře,“ shrnul aktuální stav marodů Horejš.

Jeho tým dál čeká těžký ligový los. „Pravda, los není jednoduchý. Jedeme do Ostravy a na Spartu, jsou to těžké zápasy. Ale nikde není psané, že nezvládneme zápas na Baníku. Musíme získávat body, každý zápas v lize je enormně těžký,“ vzhlíží k dalším bojům Horejš.