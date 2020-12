Jablonečtí fotbalisté se podobnými dobročinnými projekty snaží být prospěšní po celý rok. Nejinak tomu bylo také letos před Vánoci, když mezi sebou hráči a realizační tým vybrali částku rovných 30 000,- Kč a šek v této hodnotě předali v pátek 18. prosince prostřednictvím brankáře Jana Hanuše.



Dětské centrum Liberec poskytuje dětem od narození do tří let věku, komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu. Dětem, kterým nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí tak zajišťuje duševní a tělesný vývoj. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku šesti let.

Spolupráci s Dětským centrem si velmi pochvaluje kapitán Tomáš Hübschman: „Snažíme se pomáhat celý rok, co je v našich silách. V předvánočním čase to děláme už několik roků zpátky. Tohle už je dlouhodobější věc, pomáhat dětem, které jsou v dětském centru. Nebylo vůbec těžké se domluvit na spolupráci. Všichni kluci chápou, jak těžké je to pro ty děti, být na Vánoce v dětském centru a nebýt se svými rodinami. Proto jsme se rozhodli jim pomoci a udělat jim Vánoce příjemnější,“ říká kapitán jablonecké kabiny.



ZASE JIM SPLNILI PŘÁNÍ

Jindy putovaly k dětem od našich hráčů přímo dárky jako takové, letos byla ale situace jiná. „V minulých letech to bývalo tak, že dva tři hráči jeli a nakoupili dárky, o které si děti psaly ve svých přáních. Nyní je to trošku složitější, takže jsme se rozhodli tak, že vybereme peníze a předáme je v centru. Doufám, že i tak z toho budou mít děti radost a peníze se využijí na to, co budou děti potřebovat,“ vysvětluje Tomáš Hübschman.



POPŘÁL JIM KAPITÁN

A jako nejzkušenější a služebně nejstarší poslal dětem i vánoční přání. „Popřál bych jim hlavně zdraví a štěstí. Aby byly zdravé a šťastné i v této době. Není to lehká situace pro všechny a tím pádem ani pro Dětské centrum, ani pro děti samotné. Doufám, že si užijí Vánoce a příští rok bude snad lepší,“ vyslovil přání týmu Hübschman a vzkázal „Jsme rádi, že vám můžeme pravidelně pomáhat!“ (db)