Na stadionu U Nisy se potkají dva týmy s úplně jinými starostmi. Zatímco Slavia si s předstihem zajistila titul a účast v evropských pohárech, tudíž může hrát v Liberci úplně v klidu a nasadit i hráče širšího kádru, Slovan stále bojuje o Evropu.

První krok mu ve středu nevyšel, když ve finále MOL Cupu podlehl Spartě 1:2. Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha tak mají poslední možnost, kterak se poprat o to, aby pod Ještědem znovu běhala nejen česká mužstva.

„První poločas byl opatrný z obou stran. Ve druhém jsme šli do vedení, měli jsme tam další tutovku, ale nedali. Sparta to pak otočila. Jsem zklamaný z toho, měli jsme jít do vedení 2:0,“ hlesl kouč Severočechů Pavel Hoftych.

„Rozhodlo, že jsme za stavu 1:0 nedali další gól. Je to škoda, šance jsme měli,“ mrzelo domácího Tomáše Malinského. „V lize zbývají dvě kola, chceme sezonu dokončit tak, abychom hráli Evropu,“ zvolal bojovně Hoftych.

Liberci se ve skupině o titul daří tak napůl. Nejprve prohrál na Spartě 1:4, posléze remizoval v Jablonci 1:1 a naposledy zdolal Baník 2:1. V tabulce mu patří čtvrté místo se ziskem 51 bodů.

Slavia je v nadstavbě zatím stoprocentní. Postupně totiž porazila Baník 3:1, Plzeň 1:0 a Jablonec 4:0. V tabulce se tak Pražané nachází na prvním místě s 81 body.

Na hráče Jablonce čeká na Spartě těžká šichta. Družina trenéra Václava Kotala nabrala ještě více sebevědomí, když ve středu vyhrála finále MOL Cupu v Liberci 2:1 a po šesti letech získala další trofej.

Jablonec ještě také bojuje o pohárovou Evropu, ale ve skupině o titul se mu moc nedaří. Nejprve prohrál v Plzni 0:2, pak vydoloval bod za remízu 1:1 v derby s Libercem a následně schytal čtyřku na Slavii. Jablonec je momentálně pátý s 50 body.

„Musíme být pozitivní. Nesmíme propadat negaci. Teď to řeknu možná blbě, ale asi se nedalo moc čekat, že ze dvou zápasů v Plzni a na Slavii uděláme nějaké body. Jde o to, jak vypadá hra, i když v Plzni byla slušná. Budeme muset určitě porazit Ostravu a doufat, že Liberec už nezíská body,“ řekl jablonecký záložník Tomáš Pilík, který v Edenu odehrál jubilejní třístý ligový zápas.

Sparta se pod trenérem Václavem Kotalem herně i výsledkově zvedla. V nadstavbové fázi přejela Liberec 4:1, zdolala Baník 3:2, ale poté padla v Plzni 1:2. Náladu si však spravila vítězstvím v MOL Cupu, čímž si pojistila účast v Evropě.