Po sobotních pěti duelech pokračovala nejvyšší česká fotbalová soutěž zbývajícími třemi zápasy 20. kola. Hradec Králové remizoval s pražskými Bohemians 2:2, Teplice si poradily se Zlínem 2:1. A v posledním nedělním zápase, díky gólu v poslední minutě nastavení, porazila Slavia Jablonec 4:3.

Slavia - Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Do úvodního utkání jara vyslal kouč Látal základní jedenáctku, v které si odbyl premiéru novic Nebyla. Na kraji zálohy dostali prostor Pleštil a Černák, stoperskou dvojici obstarali tentokrát Štěpánek a Tekijaški. Ze zdravotních důvodů totiž trenérům chyběli Alegue, Krulich a Daniel Souček, kvůli osmi žlutým kartám zase stoper Hurtado.

Neuvěřitelná přestřelka se odehrála hned v úvodních pětadvaceti minutách zápasu mezi Slavií a Jabloncem. Třikrát dokázali v Edenu jablonečtí fotbalisté vyrovnat, za celý druhý poločas až do 97. minuty nepustili favorita k přímé střele, ale nakonec se vrátili na sever Čech s prázdnou.

Slavia se klíčové branky dočkala v poslední minutě sedmiminutového nastavení, když se po rohovém kopu prosadil hlavičkou Jurečka a rozhodl o výhře sešívaných 4:3.

A tím spadl velký kámen ze srdce po vydřené výhře z nastavení domácímu kouči Jindřichu Trpišovskému. „Byl to zajímavý zápas. První půli jsme odehráli velice dobře směrem dopředu, měli jsme dobrý pohyb. Až na defenzívu, kde jsme dostali dva góly do poločasu. Jablonec hodně měnil rozestavení hráčů. Řešili jsme s hráči, jak soupeře dostupovat. U všech našich inkasovaných gólů tam byly chyby. Jablonec to vždy vyřešil skvěle, tak jak se má, byla tam znát jejich kvalita. Ale okýnek tam z naší strany bylo až moc,“ konstatoval Trpišovský.

Těžko se mluvilo po zápase jabloneckému lodivodovi Radoslavu Látalovi. „Měli jsme dnes problémy nejen se stoperskou dvojicí, chyběli nám i další hráči pro zdravotní problémy. Další hráči se nám zranili v průběhu zápasu. V závěru jsme tam s tím už šibovali, jak se dalo, dohrávali jsme se záložníky na stoperech,“ vysvětloval Látal a pokračoval v hodnocení.

„Dnes jsme udělali individuální chyby, hlavně v začátku zápasu. Černák tam měl problémy, raději jsme ho prohodili s Pleštilem. Nechtěli jsme jen tady jen zalézt. Chtěli jsme hrát nahoru a rychle. Proto jsme do toho vstoupili s rychlostními typy a domácí chtěli zlobit z brejků. Cením si toho, že jsme pokaždé dokázali srovnat. Dali jsme tu tři pěkné góly, které vyplynuly z naší taktiky. Ten konec už z naší strany ale nebyl tak dobrý, už jsme to lepili a bylo to složité. Lítalo to tam už z každé strany. Bohužel, nezvládli jsme poslední standardní situaci a nakonec nemáme ani bod. Je to takový pocit beznaděje. Jak rozhodčí pískl, odešel jsem radši do kabiny, potřeboval jsme být chvíli sám,“ trousil ze sebe jablonecký trenér.

SK Slavia Praha - FK Jablonec 4:3 (3:2)

Branky: 3. Wallem (P. Ševčík), 11. Wallem (Masopust), 24. Jurečka (Chytil), 90+7. Jurečka – 5. Čanturišvili (Černák), 14. Chramosta (Polidar), 48. Martinec (Pleštil)

Karty: 79. Holeš (SLA), 87. Tijani (SLA), 90+9. Schranz (SLA) – 42. Kratochvíl (JAB), 82. Nebyla (JAB)

Držení míče: 69 % : 31 %.

Střely na branku: 5:5. Střely mimo: 13:0. Rohy: 10:1. Ofsajdy: 1:2. Fauly: 16:12.