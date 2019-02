Jablonec n. N. - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský potvrdil zájem Pražanů o hostování útočníka Martina Doležala z Jablonce. Osmadvacetiletý reprezentant však nakonec zůstává na severu Čech.

Na snímku je jablonecký střelec Martin Doležal. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

"Ve středu jsme měli nějaké jednání, tahle možnost se objevila, a nakolik je to vůbec reálné, to nevím. Nechávám to na vedení. Kdyby to mělo dopadnout, určitě to ještě na tenhle víkendu nebude. Jablonec určitě ví, co v Martinovi má. Jednání jsou složitá. Pro nás je to spíš takový bonus. I kdyby to nedopadlo, půjdeme do jara s tím, co máme," uvedl na tiskové konferenci Trpišovský.

Jablonecký klub však dneska uvedl, že Doležal zůstává v Jablonci. "Předevčírem večer jsem byl v kontaktu s panem Jaroslavem Tvrdíkem a bavili jsme se o využití Martina Doležala ve Slavii Praha pro jarní část sezony. Naše stanovisko, které jsme oznámili také Slavii, je v tuto chvíli takové, že Martin Doležal zůstává i v jarní části soutěže v dresu Jablonce,“ uvedl v tiskovém zprávě Miroslav Pelta, člen představenstva FK Jablonec

Doležal měl být alternativou ke kapitánovi Milanu Škodovi, jedinému klasickému hrotovému útočníkovi. "Vyplynulo to ze situace. Jablonec nás oslovil o hostování některých hráčů a my jsme přemýšleli, co bychom z toho měli. Kádr vypadá výborně, ale pokud jsou tam nějaké drobné potíže, tak je to u těch ofenzivních hráčů. Na tu porci zápasů, které máme, máme vlastně jen jediného klasického hrotového hráče, což je Milan," řekl Trpišovský.

"Klub FK Jablonec oslovil SK Slavia Praha o možnosti působení Jaroslava Zeleného na levý kraj obrany. Kontaktoval nás totiž ukrajinský Šachtar Doněck, který má eminentní zájem o předčasné ukončení hostování Eduarda Sobola. Se Slavií Praha jsem jednal jen o panu Zeleném,“ vysvětlil Pelta.