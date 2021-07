Na svěřence Petra Rady čeká poražený z duelu druhého předkola Ligy mistrů mezi skotským Celticem Glasgow a dánským Midtjyllandem. Jablonec potřebuje k jistotě účasti ve skupině tohoto pohárového ročníku vyřadit aspoň jednoho soupeře.

Oba potenciální soupeři Jablonce v minulé sezoně narazili na české protivníky. Midtjylland v play off Ligy mistrů vyřadil Slavii po výsledcích 0:0 a 4:1. Celtic pak ve skupině Evropské ligy dvakrát podlehl 1:4 pražské Spartě.

"Je to pořád dokola. Los je los, ale ukáže se to na hřišti. Viděli jsme v minulých letech, že minimálně jednou jsme byli favorité a nezvládli jsme to. Teď jako favorit nebudeme. Soupeře si těžko vybírat v téhle fázi. Ale s losem jsem tak nějak plus minus spokojenější, že nám přišla tato dvojice Celtic nebo Midtjylland. Na stadionu Celticu jsem osobně hrál a když byl stadion plný a nastupuješ na hřiště, tak to bylo hodně elektrizující. Tam je hodně znát, jestli tam jsou lidi nebo během covid ne," říká k losu kapitán týmu Tomáš Hübschman, který by si osobně více přál právě skotského soupeře. "Midtjylland je takový vědecký fotbal, hodně sází na statistiky a data hráčů. Jdou nějakou svoji cestou, mají kvalitu a dostávají se pravidelně do pohárů," dodává Hübschman na adresu druhého z dvojice, kterého Jablonec může potkat.

"Obě dvojice byly zvučné a silné. Celtic je silný tým, má tradici a pokud bude plný stadion, bude to hodně těžké. Midtjylland vyřadil Slavii, dánský fotbal má teď zvuk a boom po evropském šampionátu. Stejně tak týmy z druhé dvojice, co nám hrozila. Galatasaray i PSV jsou kvalitní velkokluby. Je to kvalifikace Evropské ligy UEFA, ale teď je pro mě podstatné první ligové kolo proti Baníku. Na Evropu je teď ještě čas, ale musíme se na to dobře připravit" říká k losu trenér Petr Rada.