Slovenský objev Fábry posílil fotbalisty Jablonce

Jablonec n. N. - Jeden z nejlepších fotbalistů podzimní části slovenské ligy a slovenský reprezentant do 21 let Andrej Fábry posílil Jablonec. Talentovaný záložník přestoupil do severočeského klubu z Nitry a v sobotu s novým týmem zahájí přípravu. Podle webu jabloneckého klubu se ještě dolaďují poslední detaily víceleté smlouvy.

FK Jablonec. | Foto: Michal Vele

Jednadvacetiletý Fábry během podzimu v 16 zápasech slovenské ligy vstřelil šest gólů a přidal stejný počet asistencí. Blýskl se i jedním hattrickem. „Jde o rychlostní typ hráče s dobrou kopací technikou. Výhodou je, že je použitelný na více herních pozicích. Sledovali jsme ho dlouhodobě. Je to mladý hráč s velkým potenciálem," popsal posilu jablonecký trenér Petr Rada. Rodák z Topolčan v Nitře strávil celou dosavadní profesionální kariéru. „Znamená to pro mě hodně. Je to můj první přestup, navíc do zahraničí. Doufám, že se mi tady bude dařit jako v Nitře a že se rychle přizpůsobím a půjde to všechno dobrou cestou. Věřím, že si se spoluhráči dobře sedneme. Slyšel jsem, že je tady výborný kolektiv," komentoval Fábry svůj příchod pod Ještěd.

Autor: Pavel Mikeš