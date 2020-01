„Jsem v Jablonci spokojený, takže jsem se rozhodl prodloužit smlouvu o tři a půl roku. Když za mnou přišel pan Pelta, tak nebylo co řešit. Věděl jsem, že podepíšu, protože jsme tu i s manželkou spokojení,“ říká k podpisu smlouvy Jakub Považanec. Jakub Považanec si v české nejvyšší soutěži připsal již 160 startů, ve kterých zaznamenal 12 branek a 3 asistence. V jabloneckém dresu naskočil do 88 zápasů a vstřelil 7 branek. Nejpovedenější byla sezóna 2018/2019, kdy si připsal 4 góly a 3 asistence.

„S klubem bych se v nejbližší sezóně chtěl probojovat do kvalifikace o evropské poháry a udržet horní příčky v lize. A co se týče osobních cílů, tak vylepšit si statistiky. Ale to přijde časem. Důležité je, že se daří týmu,“ dodává osmadvacetiletý záložník Jakub Považanec. Jakub Považanec je rodák z Banské Bystrice, kde také začínal s fotbalem. V roce 2009 se probojoval do A týmu Banské Bystrice a od roku 2014 působí v České republice v týmu FK Dukla Praha, kde si připsal 72 startů a vstřelil 5 branek.

Figuroval také ve slovenské reprezentaci U21, která bojovala v roce 2013 o postup na evropský šampionát v baráži proti Nizozemsku. Vysněnou cestu na finálový turnaj ale slovenský tým nevybojoval. Dostal již také pozvánku do slovenského A týmu, kdy byl nominován na kvalifikační utkání proti Anglii na konci srpna 2016. V zimě v sezóně 2016/2017 přestoupil do Jablonce a podepsal smlouvu do konce roku 2019. Následně prodloužil kontrakt do 30. června 2023.