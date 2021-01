Měl jste více nabídek, proč právě Jablonec?

Jablonecká nabídka byla z nabídek ta nejlepší, tak proto Jablonec. Jak se cítíte na studeném severu, bude se vám tu líbit? Z Jihlavy jsem na zimu zvyklý, takže žádný problém. Myslím, že se mi tady bude líbit.

Jak máte vyřešené bydlení?

Zatím bydlím na hotelu, ale měl bych dostat byt, tak čekám, až se něco uvolní.

Přivezl jste si i přítelkyni?

Ano, přivezl, bude tady se mou. Jsem s ní už pět let, a tak to bude pro mne lepší.

Do Jablonce jste nastoupil s novým rokem. Dal jste si nějaké předsevzetí?

Dal, nastavil jsem si větší cíle a chci se posunout ještě výš.

Máte talisman pro štěstí?

Nemám.

K fotbalu vás přivedl otec, byl také fotbalista?

Byl, hrál chvilku v Brně a potom jen nižší soutěže. Máme chatu na Pardubicku, tak tam hrál hlavně za místní kluby.

Co dodržování životosprávy?

To je samozřejmé, dodržuji ji už deset let, bez toho to nejde.

A vaše oblíbené jídlo?

Mám rád úplně všechno.

Jak vnímáte fanoušky při zápase? Chybí vám?

Fanoušci jsou určitě potřeba, hraje se také kvůli nim. Na hřišti to vnímat nějak moc nejde, v každém případě je lepší, když tam jsou.

A váš fotbalový vzor?

Vzor nemám, líbí se mi třeba Neymar.