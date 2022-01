Jak náročná je zimní příprava a jak se to dalo všechno zvládat fyzicky, zejména úvodní dva týdny v Jablonci? Ty první dva týdny v Jablonci byly hodně náročné. Hlavně bylo hodně běhání. Ale od té doby, co jsme tady na soustředění, tak je to hlavně herní. Taky jsme dělali nějaká náročná cvičení, ale zvládat se to dalo.

Snáší se náročné tréninky líp na kvalitním hřišti a v teplejším počasí?

Určitě jo. Všem nám tady vyhovuje to hřiště. Důležitý je, že to není zmrzlá umělá tráva, to by pro nás v téhle fázi bylo asi nejhorší. I kvůli zdraví.Ve Španělsku jste zatím odehráli dva zápasy.

Co, podle vás, ukázaly?

Určitě nám ukázaly, že děláme zbytečné chyby. A soupeřům tím nabízíme laciné góly. Ladíme tady taky hru dopředu, trénujeme hodně rozehrávku a hru. Když to všechno půjde dobře, tak by se naše hra mohla v lize líbit.

Myslíte, že vaše hra do ofenzivy bude účelnější?

Na podzim jste dost také dopláceli na to, že jste si šance sice vytvářeli, ale neproměňovali je. Ostatně to bylo i v těch dvou zápasech tady.Doufám, že nám to tam v lize začne už padat. Myslím si, že těmi cvičeními, co tu děláme, by se hra mohla hodně zlepšit. Mohlo by to jít nahoru a mohly by přijít i góly.

Hodně s vámi v těchto věcech pracují také asistenti Jirka Vágner s Tomášem Čížkem. Je tam teď cítit něco nového?

Myslím si, že jo. Chce se po nás, abychom víc hráli, nenakopávali to zbytečně, dali si to vzadu. Myslím si, že by to mohlo fungovat.

Jak se cítíte vy osobně? V přípravě nastupuješ do hodně zápasů.

Chybělo mi to. Bylo to jiné, když jsem hrával jinak často, než na co jsem byl zvyklý. Ale začínal jsem se do toho dostávat a doufám, že to tak bude i pokračovat.