AC Sparta – FK Jablonec 2 : 0 (0 : 0)

Sparta na domácím hřišti chtěla napravit blamáž z úvodního kola, kdy podlehla doma Slovácku. A tak se od úvodního hvizdu tlačila do útoku. Míč tak byl po většinu prvního poločasu na kopačkách domácích. Ovšem co si zapomněli v kabině, to byla přesná muška. Jablonečtí se pak snažili o důslednou obranu a využívali každé možnosti k protiútoku.

Do největší příležitosti se dostal při jedné z akcí Jovovič, v koncovce byl ale hodně nepřesný. Na druhé straně to byl Libor Kozák, kdo zahodil i dvě více než stoprocentní příležitosti. V poločase tak byl na ukazateli stav 0 : 0. Ve druhé půli tlak Sparty pokračoval. Nejprve opět velkou šanci spálil Libor Kozák, ale v 63. minutě se již domácí radovali. Na centr Plavšice si naskočil Hložek a poslal pražany do vedení. Tlak Sparty se stupňoval, další ohromnou šanci spálil Martin Hašek, který po výborném zákroku Hrubého mohl z dorážky trefit prázdnou branku, ale minul. V 83. minutě se však Sparta dočkala – z téměř 25 metrů se neuvěřitelně do horního růžku trefil Kanga. Jablonci se tak nepodařilo Spartu zaskočit a ta zaslouženě zvítězila.

Branky: 63. Hložek (Plavšić), 83. Kanga (Sáček)

AC Sparta Praha: Nita – Sáček, Radaković, Štetina, Matěj Hanousek ( 84 Semih Kaya) – M. Hašek, L. Krejčí – Hložek (76. Trávník), Kanga, Plavšić – Kozák (C)( 64. Tetteh).

FK Jablonec: V. Hrubý – Li. Holík, Břečka, Váňa, Sýkora – Hübschman (C), Považanecˇ65, Pleštil) – Kratochvíl, Matoušek, Jovovi (74 Acosta) – Doležal.

Rozhodčí: Zelinka – Paták, Vlasjuk