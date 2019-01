Jablonec. n. N. - To bylo antré. Stoper David Štěpánek se po svém přestupu do Jablonce uvedl gólem v utkání Tipsport ligy proti Varnsdorfu.

Fotbalisté Jablonce porazili 1:0 Varnsdorf. | Foto: FK Jablonec

Jednadvacetiletá posila z Jihlavy nastoupila s kapitánskou páskou a rozhodla o výhře 1:0 trefou z 5. minuty. Severočeši tak poprvé v zimní přípravě dali gól a zvítězili.



„Trošku jsem doufal, že bych mohl v zimě přestoupit. Jsem rád, že tu jsem. Je to pro mě první velký přestup v kariéře, takže to znamená hodně. Beru to jako krok dopředu,“ říká Štěpánek, který pod Ještědem podepsal smlouvu do 30. června 2022.



Štěpánek by měl nahradit Lischku, který odešel do Sparty. „Štěpánek šel prakticky rovnou do zápasu, ale velká neznámá to pro něj nebyla. Je mladý a perspektivní. Máme teď nyní třetího stopera do party. Teď je můžeme střídat a uvidíme, jak na tom budou. Existuje i čtvrtá varianta s Vojtou Kubistou, takže to je nyní dostačující,“ přemítal jablonecký stratég Petr Rada.



„Výhra je povzbuzující, protože jsme vyhráli. Dorazili už Balkánci, chtěl jsem, aby hráli větší část zápasu. Fotbal to není v této fázi takový, jaký by měl být. U nás jsou nyní tréninkové podmínky celkově špatné, tyto zápasy v Praze jsou pro nás vzpruhou. Máme v nohách nyní velkou zátěž,“ prohlásil po utkání trenér Rada.



„Stál proti nám kvalitní soupeř, který hrál základní skupinu Evropské ligy. Do těžkého zápasu jsme šli z plné zátěže, přesto si myslím, že se s tím kluci popasovali velice dobře. Byly tam dobré pasáže. Naším výkonem jsme navázali na podzimní část ve druhé lize. Škoda, že gól přišel tak brzo a navíc ze standardní situace,“ litoval varnsdorfský trenér David Oulehla. „Důležité je při odchodu Dana Kozmy a zranění Martina Kouřila najít v obraně jiné varianty. Utkání pro nás bylo obohacující a splnilo účel.“



Jablonec – Varnsdorf 1:0 (1:0)

Branka: 5. Štěpánek.

Jablonec – I. poločas: Hrubý – Jankovič, Štěpánek, Hovorka, Sobol – Janetzký, Kubista, Považanec, Fábry, Jovovič – Ikaunieks.

II. poločas: Hrubý – Jankovič, Štěpánek, Břečka, Sobol – Pleštil, Hübschman, Kratochvíl, Trávník, Jovovič – Doležal.