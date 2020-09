Útočník Ivan Schranz oslavil následující den sedmadvacáté narozeniny. Den před zápasem si sám nadělil ideální dárek v podobě první ligové branky v dresu Jablonce.

Tým si připisuje důležité vítězství proti Baníku Ostrava. Jaký zápas to byl?

Hodnocení zápasu je určitě kladné. Podali jsme dobrý kolektivní výkon. Podařilo se nám vstřelit dva góly a docela v klidu jsme dohráli závěr zápasu. Z třech bodů i dalšího vítězství se těšíme.

Prospěla vám reprezentační pauza, ve které jste ještě více mohli zapracovat na herní stránce?

Měli jsme prostor, abychom mohli zapracovat na nějakých dalších věcech. Takže asi ano, pomohla nám.

Dnes jste vstřelil první ligový gól za Jablonec, jak si ho vážíte?

Velmi. První dva zápasy se mi gól vstřelit nepodařilo a měl jsem v nich i poměrně málo šancí. Jsem rád, že se mi to dnes podařilo zlomit. Věřím, že od teď už to půjde.

Berete svůj vstřelený gól jako dárek k nedělním 27. narozeninám?

Vstřelil jsem ho den před narozeninami, takže se vlastně dá říct, že to dárek je.

Skóroval jste dnes i v pondělí v Lize národů v dresu své reprezentace Slovenska. Stačil jste se v Jablonci aklimatizovat a cítíte se teď v optimální formě?

Stále si myslím, že by to mohlo být ještě lepší. Jsem tu krátce, ale pro útočníka jsou góly pro jeho sebevědomí a rozpoložení důležité. Jsem za oba góly moc rád.

Jak jste ten gól do sítě Baníku vlastně vstřelil, z opakovaných záběrů to není příliš zřejmé?

Bylo to hlavou, jestli dobře vím. Nevím, jestli mi to tam ještě neštrejchlo trochu rameno, ale spíš jen hlava.

Vedle vás v útoku nastoupil poprvé od začátku Tomáš Čvančara. Co říkáte na jeho výkon?

Naskočil dobře, je to mladý talentovaný kluk. Uhrál spoustu těžký soubojů i míčů, odbojoval to a týmu odevzdal to, co jsme od něho očekávali.

Vyhovuje vám spíš systém se dvěma útočníky? V čem je to pro vás lepší nebo horší?

Těžko říct, co mi vyhovuje víc. Momentálně mi vyhovuje asi být útočník na hrotu, ale dneska jsem měl trochu jiné úlohy. Ale myslím, že to docela klaplo. Hrajeme tak, jak to trenér od nás chce a vyžaduje, a to nám teď vychází.

Máme sedm bodů, což je poměrně dobrý vstup do ligy. Začátky jsou důležité a my jsme do toho vstoupili docela dobře. Chtěl bych, abychom v tom pokračovali, dařilo se nám a dál sbírali body.

Může nám taková výhra pomoci před čtvrtečním zápasem v Dunajské Strede v předkole Evropské ligy?

Samozřejmě. Každá výhra mužstvo posouvá víš, včetně sebevědomí. Věřím, že i tato výhra nám pomůže a pojedeme na Slovensko dobře naladění a odvezeme si postup.