Dneska to byly těžce vybojované tři body…

Je to pravda. Hosté měli dobře organizovanou obranu a projít do vápna nebo si připravit šanci bylo dost těžký.

Ve druhé půli došlo k vyloučení opavského hráče, to vám asi pomohlo.

To bych ani neřekl. My jsme sice dali po vyloučení brzy gól, ale pak jsme přestali trochu hrát a po trestňáku jsme dostali blbou branku. Pak jsme to museli dohánět a naštěstí se to podařilo, takže jsme moc spokojeni. V takovým počasí to byl nesmírně těžkej zápas a myslím si, že to s Opavou nebude mít nikdo jednoduchý.

Hráč Opavy Pavel Zavadil si trošku postěžoval, že druhá žlutá byla od rozhodčí zcela zbytečná. Je něco jiného třeba v komunikaci, když zápas píská žena?

Možná to trošku rozdíl je. Rozhodčímu může hráč říct o něco drsnější věci, ale na druhou stranu by hráč měl bejt zticha. V každém zápase se něco pískne dobře, něco zase špatně. Kdyby do toho každej mluvil a nadával, tak hrajem sedm na sedm.

Ona je v komunikaci stejná jako jiní rozhodčí?

Já jsem se s ní nebavil, ale co jsem slyšel, tak je stejná.

Ten váš gól šel krásně k tyči.

Jsem za něj moc rád. Navíc jsem to dal levou, kterou mám zatejpovanou, takže možná i to trošku pomohlo.

Míč pro některé diváky překvapivě skončil v brance. Otevřel se vám tam prostor?

Jovo (Jovovič) mi to dal pod sebe a pak jsem tam byl už sám. Ve výhledu gólmana bránili stopeři, takže stačilo trefit jen levou část brány.

Máte deset bodů. Jak se vám teď kouká na tabulku?

Je to nádherný… Jablonec už nějakou tu dobu hraje v první pětce a i tuhle sezónu zatím potvrzujeme, že tam patříme. Doufám jen, že to takhle bude pokračovat.

Jablonec vyhrál devátý zápas v řadě doma. Co na to říkáte?

Já si myslím, že teď budu mluvit za každej tým, že doma se hraje líp. Podporují ho fanoušci a navíc domácí hřiště zná. Ale my chceme vyhrávat i venku.

Máte za sebou pět zápasů, ve kterých jste dal tři góly. Jste spokojený nebo to mohlo být ještě lepší?

Myslím si, že to mohlo bejt ještě lepší. Jenom když vezmu dnešní zápas, tak tam mi už v začátku mohla spadnout ta hlava, kdy jsem trefil břevno. Dát to, hned by se na to koukalo líp. Ale to jsou individuální statistiky a přednější je tým. Tam to vypadá moc dobře.

Ta hlavička skončila na břevně. Šlo to dát níž nebo tam byl jiný problém?

Já jsem se pro ten balon trošku vracel a sám jsem byl překvapenej, jak dobře jsem to trefil, protože zrovna na tuhle stranu se mi hlavičkuje blbě. Jít to o centimetr níž, tak si myslím, že by to tam spadlo. Tady už rozhoduje štěstí.

Vlastimil Cakl