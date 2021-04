K dalšímu utkání FORTUNA:LIGY cestovali jablonečtí fotbalisté na jih Čech. Na hřiště budějovického Dynama jeli jako favorité, což jasně ukazovalo postavení obou mužstev v ligové tabulce a také bilance posledních zápasů. Vždyť domácí celek nepoznal radost z vítězství v desítce utkání.

Doležal | Foto: fkjablonec.cz

Od úvodního hvizdu to byli Jablonečtí, kdo měl míč více na svých kopačkách a hrálo se častěji na polovině domácích. Výsledkem optické převahy hostí byla série rohových kopů a po jednom z nich v sedmnácté minutě poslal Doležal Jablonec do vedení. Domácí se před branku soupeře příliš nedostávali, pokud ano, bylo to po individuálních chybách jabloneckých beků. Do vyložených šancí se ale Dynamo neprobojovalo. Individuální chyba na druhé straně, kdy malou domů Havla vystihl Martin Doležal, vedla ve 43. minutě k navýšení jabloneckého náskoku na 2 : 0. Doležal vystihl pomalou rozehrávku na brankáře, pohrál si s gólmanem i vracejícím se bekem a snadno skóroval. Za dvoubrankového vedení FK Jablonec se tak šlo v poločase do kabin.