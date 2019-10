V Liberci jste nějaký čas působil a gól jste emotivně slavil před domácím kotlem. Byly tam nějaké nadávky?

Já si nemyslím, že to bylo nějak extra emotivní. Nevím, jestli tam byly nějaké nadávky, ale já jsem nic neslyšel, (smích).

Byl jste víc nažhavený než v jiném zápase?

Ne, já jsem nažhavenej pořád stejně.

V Liberci jste dvakrát vedli a nakonec to skončilo 2:2. Nepomýšleli jste, vzhledem k tomu průběhu, na vyšší bodový zisk?

Určitě. Ty góly, co jsme dostali, tak pramenily z našich chyb a proto si myslím, že jsme si zasloužili tři body. Ale fotbal je o chybách a proto jsme ty góly dostali. Na druhou stranu musím říct, že dělba bodů je asi spravedlivá.

Zatímco v první půli šancí moc nebylo, ve druhé to bylo o něčem jiném. Apeloval na vás o poločase trenér Rada, abyste byli aktivnější?

Apeloval. Ale já si nemyslím, že jsme v první půli byli málo aktivní, ale chybělo nám víc hráčů ve vápně soupeře, což by vedlo k přímému ohrožení brány. Ve druhém poločase tam nějaké náznaky byly, ale nebylo jich moc a domácí jich měli víc. Takže dělba bodů bude asi zasloužená, i když uvnitř všichni cítíme, že jsme si odsud mohli odvést tři body.

V závěru první půle jste otevřel skóre netradičně hlavou.

Já si nemyslím, že to bylo netradiční. Já jsem zkušenej (smích) a jsem rád, že mi to tam takhle spadlo.

Při vašem gólu bylo vidět, že Martin Doležal odtáhl stopery na zadní tyč a Honza Krob to dával oproti očekávání na přední tyč. Kde jste byl vy a hlavou skóroval. Bylo to nějak domluvené?

Domluvené to nebylo, ale je pravdou, že si asi hlídali spíš Dolyho než mě, protože je dobrej hlavičkář. Já jsem vycítil, že by to mohlo k přední tyči jít, zvlášť když tam dal Honza Krob už předtím dva dobrý centry a jsem rád, že to tam spadlo.