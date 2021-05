Manažeři všech mužstev budou hledat nové posily pro své týmy, budou chtít získat borce, kteří potáhnou jejich mužstva k úspěchům.

A jinak tomu nebude určitě ani na jablonecké Střelnici. FK Jablonec bojuje o evropské poháry a v nich bude chtít uspět. S úspěchem se zvedá renomé klubu, stoupá cena hráčů a zároveň s tím stoupá i návštěvnost a příliv financí do klubu.

Koho má v hledáčku vedení jabloneckého FK, zatím nikdo netuší. Tipněte si v anketě, koho byste rádi viděli v zelenobílém dresu vy. Koho byste koupili pro jablonecký prvoligový klub, když nebudete vědět, kam investovat peníze? Kdo by měl do Jablonce přestoupit? Která posila by byla vás ta nejlepší pro boje v pohárové Evropě?

V anketě můžete hlasovat do 18. června.