Útočná fáze fungovala téměř bezchybně, ale obranné řady byly trochu horší. Čím to bylo?

Těžko říct. V obraně byl nový hráč, ale defenziva celkově se skládá z celého týmu. My jsme občas hráli takový hurá fotbal. Měli jsme velké mezery mezi lajnami a na kluky v obraně se to hodně valilo. Nechtěl bych říct, že problém v obraně je záležitostí jen čtyř hráčů. Je to záležitost celého týmu. Občas jsme propadli. V presinku jsme se roztrhali a pak se to na kluky v defenzivě valilo. Za stavu 2:1 jsme měli co dělat, abychom odvrátili vyrovnání. Jsme spokojení s vítězstvím.

Jak jste viděl gól na 1:0? Jednalo se o vlastní branku?

Já jsem viděl, že Čvančara hlavičkoval a trefil jednoho z opavských hráčů. Zdali by míč dolétl do branky i bez teče, to nevím. Takhle se to počítá jako vlastní gól. Myslím si, že Čvančara udělal ve vápně hodně práce tím, že se k hlavičce vůbec dostal.

Vy jste zaznamenal trefu na 2:0. Byl jste si jistý, že jste se nenacházel v ofsajdu?

(smích) Úplně jistý jsem si nebyl. Byl jsem si jistý tím, že balon hrál soupeř. Snažil jsem se sledovat míč a trefit ho do brány. Určitě jsem věděl, že nehrál náš hráč, protože se mičuda odrazila od stehna opavského fotbalisty. Já stál ve vápně, nechci říct jak tyčka, ale byl jsem tam zapíchnutý. Pak už jsem kolem sebe neviděl, zda někdo v lajně byl nebo nebyl.

Dá se říct, že v této sezoně máte gólově splněno?

(smích) Doufám, že ne. Snad ještě nějaké možnosti ke skórování mít budu. Říkám to pořád dokola, že to není o mých gólech, ale o týmu. Budu radši, když kluci vepředu budou dávat góly, protože od toho tam jsou. Já si budu plnit svoji roli, abychom branky nedostávali.

Za stavu 2:1 byla Opava blízko k vyrovnání. Bylo těžké se z této situace dostat a znovu převzít otěže zápasu na svoji stranu?

Neřekl bych, že se jednalo o těžké chvíle. My jsme ale zbytečně a rychle ztratili balon. Chtělo to víc podržet míč na jejich polovině hřiště. Jednak bychom si více odpočinuli a víc bychom se dostali do hry. V té pasáži se Opava dostala k balonu a měla příležitosti za stavu 2:1. Měli jsme dost šancí na to, abychom utkání za stavu 2:0 nebo 2:1 mnohem dříve rozhodli. Závěr už byl z naší strany docela slušně odehraný.

Rozhodčí vám během duelu neuznali dva góly. Byly to pro vás složité momenty?

Snažili jsme se pořád hrát aktivně a dopředu. Chyběla nám tam taková mezihra. Snažili jsme se i čekat, až vznikne prostor na nějakou průnikovou přihrávku. Bylo to hodně hektické.

Jaký byl zlomový moment toho zápasu? Byl to gól na 3:1?

Určitě. Jednak nám dodal klid a soupeři to vzalo vítr z plachet. Opava se pak dostala do těžké situace, kdy už asi neměla sílu otočit nebo vyrovnat stav zápasu.

Těší tato výhra o to víc po předchozích dvou nepovedených zápasech?

Tak určitě. Do utkání jsme šli s tím, že ho chceme jakkoliv zvládnout. Po dvou nevyvedených duelech jsme chtěli bodovat. Věděli jsme, že nás čeká těžký terén. Pršelo tady, a to se potvrdilo. Střetnutí s Opavou mělo docela slušnou úroveň.