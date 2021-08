„Tottenham Hotspur, to by bylo velké lákadlo. Na druhou stranu po sportovní stránce jsem s losem spokojený. Soupeři mají vysokou kvalitu, ale jsou hratelní. Doufám, že budeme bojovat o postup ze skupiny," uvedl Pelta.

Los Evropské konferenční ligy UEFA poslal jablonecký tým do skupiny D. V něm svěřence Petra Rady po letech znovu čekají dvojzápasy s holandským týmem AZ Alkmaar. Dále se postaví rumunské Kluži a dánskému FC Randers. Přesný harmonogram zápasů bude upřesněn.

"V minulosti už jsme s Alkmaarem hráli, je to velký klub a mužstvo, které hrálo teď naprosto vyrovnanou partii s Celticem. Osobně si myslím, že Alkmaar je favoritem naší skupiny. S Kluží a Randers se pokusíme hrát co nejvíce vyrovnané partie. Pokusíme se postoupit do jarních bojů, což by byl pro Jablonec další historický úspěch v pohárové Evropě. Ve skupinách je vždy rozhodující, když se vám povede maximálně bodovat na domácí půdě a spolu s tím se musíme pokusit přivést nějaké body i z venku,“ měl na klubovém webu jasno o pohárové matematice prezident FK Jablonec.

Atraktivní soupeře si přál trenér Rada i samotní hráči. Za pátečním losem z kabiny ohlédl zkušený záložník Václav Pilař. „Osobně jsem si přál jinou skupinu, chtěl jsem Tottenham. Když už se to ztenčovalo, tak to vypadalo docela i pravděpodobně. Bohužel to nevyšlo. Dostali jsme Alkmaar, pamatuji si, že byl hodně ofenzivní. Teď už je to ale jiný tým s hodně mladými hráči. Viděl jsem teď i jejich odvetu s Celticem, a Alkmaar tam ukázal velkou sílu, byl lepší a měl hodně brankových příležitostí. Z tohoto pohledu to bude těžký zápas s Holanďany," uvedl.

Kluž je pro Pilaře teď trochu neznámá. "Pamatuji si jí z dřívější doby, kdy měla individuality a technické hráče směrem dopředu. Randers jsem si taky moc nepřál, z čtvrtého koše to byl asi ten nejhorší, protože ten dánský styl a propracovaná dánská defenzíva bude těžká. Osobně jsem si přál jiné týmy, ale jsem strašně vděčný za to, že se Jablonec dostal do pohárů. Budeme si to chtít strašně moc užít a hrát každý zápas tak, abychom dělali Jablonci dobré jméno a dobrou značku. Chtěli bychom se porvat o postup, víme, že to bude těžké. Musíme si nastudovat soupeře,“ řekl na klubovém webu bezprostředně po losu Pilař.

Skupinová fáze Evropské konferenční ligy, které se zúčastní 32 týmů, odstartuje ve čtvrtek 16. září. Do osmifinále přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize. Finále je na programu 25. května v Tiraně. Evropská konferenční liga má v této sezoně premiéru.