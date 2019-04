Postavil jste se k penaltě, i když jste těsně předtím slavili gól. Byla to těžká situace?

Já jsem to tak trošku tušil, že se hlavní rozhodčí poradí s pomezním. Ještě jsem to neviděl ze záznamu, ale myslel jsem si, že to asi byl ofsajd. V tom případě nemohlo být nic jiného než penalta a na tu jsem si věřil. Kopnul jsem to tam, kam jsem chtěl, takže jsem spokojenej.

Byl jste na penaltu určen sám?

Máme tam víc hráčů, ale všechny tři penalty jsem zatím dal, tak jsem si věřil i na tu dnešní.

Co jste říkal gólu Jovoviče?

Tak on má takový dobrý věci a ukazoval to i dřív. Teď se mu to povedlo a musím říct, že mě to u něj vůbec nepřekvapilo.

Před zahájením jara jste byl asi měsíc zraněný. Už jste v dobré fyzické kondici a i herně se to lepší?

K dohnání fyzické přípravy mi pomohla i reprezentační pauza. Mohl jsem tady zůstat a dohnat fyzické manko. Dneska jsem se už cítil o hodně líp než v předcházejících zápasech, kdy jsem se trápil a doufám, že to ještě půjde nahoru.

Byl to pro vás pohodový zápas?

Pohoda to nebyla. Museli jsme pro vítězství něco udělat a Příbram určitě nepůsobila odevzdaně. Za stavu 0:0 tam Hlúpik nedal šanci a mohlo to vypadat jinak. Takže lehký zápas to určitě nebyl.

Ostravě jste odskočili na pět bodů a přiblížili jste se Spartě.

Podle včerejších výsledků jsme věděli, že dnešní zápas bude pro odskočení od dalších a přiblížení se Spartě pro nás hodně důležitý. To se povedlo a máme ve svých rukách být co nejvýš.

Čeká vás derby s Libercem. Těšíte se?

Těším se na derby jak na každej jinej zápas, i když vím, že fanoušci obou mužstev to berou trochu jinak. Budeme chtít vyhrát.