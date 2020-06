Jabloneckému kouči vadila jedna věc související s osmiminutovým nastavením. „Hráči se válí na trávníku, pak jde na ošetření za postranní lajnu a vrátí se během dvaceti vteřin. Hráči dneska nic nevydrží, nezlobte se na mě,“ zvýšil hlas.

Jak byste remízový zhodnotil zápas?

Viděli jsme dva rozdílné poločasy. V první půli jsme byli zakřiknutí. Nebyla skoro žádná šance, až na to naše špatné postavení při brejkové situaci Liberce, kdy náš obránce stál špatně a nechal před sebou Kuchtu. Ten se dobře zorientoval a Liberec dostal do vedení. Z naší strany tam byly dva závary z levé strany, kdy Sýkora trefil prvního hráče. První poločas byl od nás nevýrazný. Liberec hrál do otevřeného prostoru, mají na to typy hráčů, jakými jsou Pešek, Malínský a Kuchta.

A co druhý poločas?

Do druhého dějství jsme šli s tím, že chceme zápas minimálně zremizovat a třeba i zvrátit. Po přestávce jsme udělali jednu změnu, kdy jsme stáhli Považance a místo něj šel Černák. Dali jsme ještě Matouška dopředu a myslím si, že jsme byli celou druhou půli lepší. Měli jsme i trochu smůlu poté, co jsme nastřelil tyč a břevno. To k fotbalu patří. Byli jsme nakonec odměněni brankou. Střídající Pilík dobře nacentroval a Tomáš Hübschman hlavou zakončil. O to víc mě to těší, že Tomáš dal gól. Kdo viděl zápas, tak musí uznat, že když nám Tomáš chybí, tak je pro nás situace o hodně horší.

Proč?

Protože plní roli, na kterou jsme zvyklí. I v kabině o přestávce měl pár slov. S druhou částí jsem byl víceméně spokojen. Tentokrát jsme se dobře ubránili v té fázi, kdy jsme prohrávali. Snažili jsme se posílit hru směrem dopředu, šel na hřiště Velich s Pilíkem. Myslím si, že jsme si minimálně remízu zasloužili. Je to pro nás ztráta, ale máme ještě tři zápasy, na které se musíme připravit. Nebude to nic lehkého.

Derby bylo hodně emotivní. Dalo se to čekat, že bude zápas takhle vyhrocený?

Vyhrocené to nebylo. Podle mě to bylo zbytečně nervózní utkání, kdy byly hned na začátku dva ostré zákroky. Ve druhé a třetí minutě dostali hráči žlutou kartu, ale to je věc rozhodčího. Byly tam fauly, které rozhodčí odpískal. Navíc se nastavovalo osm minut. Nejsem toho zastáncem. Tady se dvacet minut nehraje, což není dobré ani pro lidi. Hráči se válí na trávníku, pak jde na ošetření za postranní lajnu a vrátí se během dvaceti vteřin. Hráči dneska nic nevydrží, nezlobte se na mě. Týká se to samozřejmě i mých hráčů. Fotbal je kontaktní sport. Pokud někdo jde do skluzu, čistě odebere balon a pískneme faul, to je o ničem. Pak se budeme zlobit, z toho budou padat žluté karty.

Při přerušení, kdy videorozhodčí zkoumal situaci, zda odpískat penaltu či nikoliv, jste si něco povídal s libereckým hráčem Tomášem Malínským u střídačky. Prozradíte, co jste probírali?

Tam jsme se bavili o situaci, kdy jsme míč dali do autu. Já tohle vidím ve světě normálně, velké kluby to taky dělají. To byla situace, kdy hráč šel za lajnu, ale okamžitě šel zase zpátky do hřiště. My jsme se bavili normálně, Malínský to vzal. Musím říct, že mě rozhodčí konečně dostali, když mi dali žlutou kartu. Poprvé v této sezoně. Prvně za 31 kol, to mě honili dost dlouho.