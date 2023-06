„Je mi to líto, s trenérem jsme dobře spolupracovali i co se týká B týmu, snažil se nám vyhovět a půjčit hráče, když to šlo,“ okomentoval pondělní ranní bouřku v FK Jablonec manažer klubu Adam Pelta.

„Nebyli jsme spokojení s výsledky. Dvakrát jsme byli na hraně sestupu. Byl jsem jeden z velkých podporovatelů trenéra. Byl mladý, progresivní, chtěli jsme omladit tým novými hráči, využít odchovance. Pořád jsme ale v tabulce byli vzadu. Vyvrcholením neúspěšného ročníku byl zápas s Teplicemi. To už začalo pochybovat hodně lidí. Je mi to líto, věřil jsem, že to může být pro nás ten pravý trenér. Bohužel mu to nevyšlo. Je to i pro něj zkušenost, protože zatím byl jen v Českých Budějovicích," pokračuje.

Vedení klubu rozhodlo: Horejš opouští Jablonec. Týmu se nedařilo

„Jablonec je hodně specifický tím, že je tvořený jedním člověkem, mým otcem. Fotbal se tady dělá v hodně úzkém kruhu. Je to hodně rodinné, což asi jinde není. Naši podporu měl od začátku velkou. Prostě se to nepovedlo. Ale nemám tím na mysli, že za to může trenér. Nepovedly se nám i některé transfery hráčů. Není to jen o trenérovi, ale on je ten hromosvod, po kterém se neúspěch většinou sveze a ten, který na to doplatí. Na hřišti jsou ale hráči, trenér si musí udělat pořádek v kabině. Takový je fotbal," pokrčil rameny Pelta.

Náhradu zatím jablonecký klub žádnou nemá. Hráči nyní mají už 14 dnů dovolenou. „Přijedou 16. června na přípravu a bude tady nový trenér. Všichni začnou od nuly a všichni budou mít stejnou šanci. Je těžké do Jablonce teď dostat „velkého“ trenéra. Je škoda, že taková situace teď tady nastala, ale vždycky se to nepovede. Taky jsme ale mohli být jako Brno. V lize jsme se udrželi, a to je hlavní. Byli jsme zvyklí na evropské fotbaly a evropskou úroveň. Všechno je ale spojené se vším. A budeme si muset v Jablonci třeba zvyknout na něco jiného. Těžko se bude opakovat to, co bylo," dodal na závěr.