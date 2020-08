Petr Rada je aktuálně rekordmanem ligy v počtu vítězství (158) a získaných bodů (576). V první statistice překonal Karla Jarolíma a ve druhé pak Petra Uličného.

Jak byste zhodnotil duel s Pardubicemi?

Liga se rozběhla. Mrzí mě, že na tiskovce nebyli novináři, protože ať chceme nebo nechceme, tak k fotbalu patří. Úvodní zápasy bývají kostrbaté, loňskou sezonu jsme také neodstartovali zrovna nejlépe. Teď jsme hráli s nováčkem, který hraje ve stejné sestavě už rok. Věděli jsme, že to bude zápas o tom, kdo udělá chybu. V první půli hrál soupeř z hlubokého bloku a my jsme hráli pomalu. Úvodní poločas nebyl z naší strany dobrý.

Jak jste viděl druhý poločas?

Hráče jsem upozorňoval, že to chce trpělivost a nějaká šance přijde. To jsme splnili a čekali jsme na příležitost. O přestávce jsme udělali jednu změnu, kdy místo Ladry přišel Robert Hrubý. Nešel do základní sestavy, protože jsme chtěli mít ostřejší kraje. Měli jsme víc přečíslení po stranách a byli jsme živější. Po dobrém centru Holíka se Hrubý prosadil. Když přišel na hřiště, tak vnesl trochu víc klidu a udrželi jsme míč. Dopustili jsme se ale tří ztrát, z kterých soupeř zahrozil. Ve zbytku duelu už jsme nechtěli soka do ničeho pustit, abychom to uhráli s nulou vzadu.

Co byste řekl k Pardubicím?

Ze zápasu jsme měl velké obavy. Někdo by řekl, že jsme hráli s Pardubicemi, ale pokud budou hrát takto zodpovědně, tak určitě budou nepříjemným soupeřem pro každého. Mají tam šikovné fotbalisty, ale hlavně disponují jednou velkou výhodou. Prakticky dva roky hrají ve stejné sestavě a je to znát. Hráči o sobě ví. Začátek byl pro nás těžký a já musím hráčům poděkovat za to, že ho zvládli.

Bylo těžké připravit mužstvo na nováčka, o kterém nebylo tolik informací jako o ostatních týmech?

My jsme s Pardubicemi hráli přípravné utkání asi před třemi nedělemi, což také není obvyklé hrát v přípravě se soupeřem, na kterého narazíte v úvodním kole. Ale v té době ještě nebyl hotový los, takže jsme nevěděli, že s nimi začneme ligu. My jsme s nimi hráli celkově už potřetí a vždycky byly zápasy vyrovnané. My jsme věděli, co nás čeká za protivníka. Jedná se o nepříjemného, běhavého a poctivého soka směrem dozadu. Mají i dost zkušených hráčů.

Jak zvládáte hráčskou obměnu?

Asi se tomu nevyhneme. Měli jsme tady čtyři hráče na hostování, kteří se vrátili. Tím pádem nám vznikly mezery a museli jsme se podívat po nějakých hráčích. Kádr určitě doznal obměn a pro nás byl asi největší problém, že nám odešli oba stopeři Jugas s Plechatým. To byl určitě zásah. Zaplaťpánbůh, že se nám uzdravil Holík.

Chystáte nějakou speciální přípravu před předkolem Evropské ligy, které se bude hrát jen na jeden zápas?

Vůbec nevíme, jaká bude situace s koronavirem. Zda se bude hrát, nebo ne. Víme, jak dopadl Slovan Bratislava. Jediné, co chci, je, aby byli všichni hráči zdraví. Pak bych uvítal, abychom hráli doma. Když se hraje na jedno utkání a jeli byste ven, tak je to pro všechny těžké.