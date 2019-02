Jablonec n. N. - Před zahájením jarní části ligové soutěže trenér FK Jablonec věří, že se všechny posily rychle zapracují a nahradí hráče, kteří mužstvo opustili. A nebylo jich málo…

Petr Rada před začátkem jara | Foto: ilustrační

Na tiskové konferenci FK Jablonec kouč Jabloneckých Petr Rada ujistil, že zimní příprava proběhla podle jeho představ. Věří, že zranění se vrátí hned, jak jim to jejich stav dovolí.

Jak hodnotíte zimní přípravu?

Tak, jak jsme si přípravu naplánovali, tak svůj účel splnila. Zápasů bylo dost, v těch prvních čtyřech, které jsme hráli doma, se vystřídali po poločase všichni hráči. A to jsme chtěli. V Portugalsku už jsme víceméně ve druhém a třetím utkání chtěli méně střídat. Problémem byla zranění, která nás potkala. Jsou to hráči, kteří vypadnou na půl roku. A to je škoda a problém jak pro ně, tak pro nás. Zranění křížových vazů doprovází delší rekonvalescence a nedá se nic uspěchat. Věřím, že se oba chlapci brzy uzdraví a vrátí se na hřiště. Jinak prostory v Portugalsku známe, byli jsme tam sami, spokojení. Nebylo ještě takové abnormální teplo, všechno nám vyhovovalo. Toto soustředění bylo pro mužstvo přínosem.

Jak je na tom Michal Trávník?

U něho došlo k operaci menisku. Pomalu už začíná s mančaftem trénovat naplno. Dvoje křížové vazy a Michalův meniskus, to byly takové dvě černé tečky na přípravě. Tak, jak se nám zranění celý rok vyhýbala, tak teď si je vybíráme.

Potěšily vás výsledky, kterých jste v Portugalsku dosáhli?

Určitě jsou to příjemné výsledky, povzbuzující pro přípravu. Ale výsledky pro mne nebyly na prvním místě. Tam bylo přání, aby se nikdo nezranil. A to se, bohužel, nevyplnilo. Ale nedá se nic dělat. Snad jsme si to teď vybrali na celou sezónu.

Jak se do hry zapracovaly nové posily?

Bogdan Vatajelu k nám přišel později, nevědělo se, zda ho Sparta vůbec uvolní. Ale myslím, že do kolektivu zapadl. Tak, jak jsme si představovali, vybrali jsme ještě dva hráče z juniorky, Peřinu s Bredou. Jeví se velice dobře. Potřebujeme, aby se adaptovali. Zůstanou v kádru, trénují s námi. Přišel také Fabry, mladý hráč ze Slovenska, i ten potřebuje čas na aklimatizaci. Musí si zvyknout na trochu jiný, náročnější styl hry. Pro budoucnost se jeví jako velice dobrý hráč, technický typ jako Michal Trávník a další kreativní hráči. Přišel také Štěpánek, který se, bohužel, zranil. To byla pojistka za stopery, protože nám odešli. Na větší sehrání bylo dost málo času. Ale to mají všechny týmy stejné. Pauzy bývaly až dva měsíce. Ze všech klubů máme asi změn v kádru nejvíc, někteří odešli, někteří se zranili. Zůstali nám tři čtyři hráči, když nepočítám gólmana. Ale to jsme věděli, že, pokud budeme úspěšní, bude o hráče zájem. A já jim určitě nechci bránit. Pokud bude nabídky klub akceptovat, popřeju každému, ať se mu daří. A pak už bude záležet jen na klukách, jak se k nabídce postaví. Mě zajímá hlavně to, aby se v našem týmu rychle zapracovali hráči noví.

Je něco nového kolem Lischky?

Nevím. Mluvil jsem s ním, když se to dozvěděl. Byla to pro něj určitě rána, protože byl připravený odejít do Sparty. Už to bylo skoro hotové. Ale pak zdravotní testy ukázaly nějaký problém. Snad má podstoupit operaci a potom absolvovat zátěžové testy. A pak by se vidělo. Je to tedy stále náš hráč. Je mladý a věřím, pokud mu lékaři dají zelenou, že se zpátky do své formy zase dostane.

Jaký cíl máte do jarní části soutěže?

Chceme se udržet v první šestce, kde je stále ve hře boj o UEFU a pohárové příčky. Bude to trochu něco jiného díky změnám, které v týmu nastaly. Ale hrát chceme pořád stejně, aktivně směrem dopředu. Kvůli tomu, že hráči odešli, se určitě nechceme jen uspokojit a nějak to dohrát. Že od nás odešlo hráčů trochu víc, to se dalo očekávat. Řekl jsem mančaftu, že prostě někteří odešli, někteří přišli a že chceme začátek jarní části soutěže odstartovat co nejlíp.

Kde budete trénovat, v Jablonci terén zatím moc způsobilý není?

Budeme trénovat na umělce. Měli jsme až do čtvrtka zabukované hřiště v Mělníce, ale tam je ještě horší hřiště než tady. Je to pod sněhem, zítra teploty pod třináct stupňů. To je zbytečné, abychom tam jezdili. Musíme trénovat na tom, co je. Hráči ale vědí, jaké jsou v Jablonci podmínky. Musí to vstřebat v hlavě. Ale nejsou tady měsíc, určitě to zvládnou. Hlavně, aby nenapadl sníh a abychom mohli využít k tréninku alespoň umělku.

Kdo nahradí Michala Trávníka, který start jara asi nestihne?

Jednou z variant je Kratochvíl, ale ještě nejsem úplně rozhodnutý. Může tam nastoupit i Fabry nebo Chramosta s Doležalem. Těch variant je víc. Uvidíme, jak to bude vypadat v posledních dnech. Ještě se chci podívat na poslední zápasy, které hrála Olomouc a vidět, na kterých postech nastoupí její noví hráči. Přišel tam třeba Beneš, který tady byl. Abych teď řekl, že konečnou variantou je Kratochvíl, to určitě ne.

Ještě může nějaká posila přijít nebo budete doplňovat z vlastních zásob?

Přestupní termín je až do konce třetího kola. Za Holeše náhrad moc není, museli bychom to řešit nějakým krizovým řešením. Mohl by tam nastoupit Vojta Kubista. Ještě se můžeme na to podívat. Víceméně jsem už ale připravil kádr na to, že máme jedenáct zápasů. Je zbytečné, aby nás bylo pětadvacet a někteří to jen odseděli. Kdyby nastala nějaká hraniční situace, tak bychom na hostování zřejmě někoho ještě vzali. V hlavě teď musíme mít jedenáct utkání, která nás čekají. A nechci vypouštět ani nadstavbu. Zápasů jsme odehráli teď v jedné sestavě spoustu. Kádr devatenácti hráčů, který mám k dispozici, se už moc nezmění a půjde takto do jarní části soutěže. Pokud se uzdraví Trávník, bude nás dvacet.