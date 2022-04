Hostující kouč Jindřich Trpišovský si důležitého a těsného vítězství z jablonecké Střelnice náležitě považoval. „Jsou to pro nás důležité body. Byli jsme tu bez několika hráčů, absencí jsme měli dost. Provoda s Hovorkou jsme nechali odpočívat i kvůli tomu terénu. Hrajeme znovu ve středu. Narovinu, nechtěli jsme riskovat, bylo to i po konzultaci s nimi. I Lingr s Holešem už by mohli být ve středu k dispozici. Věděli jsme, že nás tu bude čekat náročný zápas a to se potvrdilo. Jablonec má velkou kvalitu a je to nepříjemný soupeř. V kombinaci s tím hřištěm to pro nás nebyl lehký zápas. Věděli jsme, že tu ztratila Plzeň i Sparta. Fotbal ale spíš plakal, byl to na obou stranách spíše boj o míč. Na koukání to moc nebylo, byla to spíš válka. Šli jsme do vedení po chybě domácích, Jablonec se tím dostal do těžké situace. Když už nějaká šance přišla, byla po standardce. Přesně tak přišla naše druhá branka. Uhráli jsme to, je to udolované a vybojované vítězství. Byli jsme dnes produktivní a to nám dopomohlo k výsledku,“ cenil si kouč soupeře vlastní produktivity. Slavia totiž na Střelnici dvakrát vystřelila na branku a vstřelila dvě branky.

Ani pět minut nastavení nepomohlo Jabloneckým porazit Slavii

Jablonecký trenér Petr Rada musel zkousnout porážku svého týmu, mrzely ho především chyby při inkasovaných branek. „Prohráli jsme po fatálních chybách gólmana. Soupeře jsme do ničeho moc v první půli nepustili, náznaků směrem dopředu jsme měli spíše víc my. Chyba brankáře Hanuše nás srazila, soupeř na ní dá se říci čekal, sestavu tomu měl uzpůsobenou. Inkasovali jsme úplně zbytečnou branku. Chtěli jsme být trpěliví, jenže, bohužel, jsme inkasovali podruhé opět po chybě. Dali jsme ještě kontaktní branku v závěru, ale Slavia je chytrá, vzadu to rozkouskovala a plynulá hra už to ani v nastavení nebyla. Prohráli jsme, mrzí nás to, protože jsme bojovali a hráli nadoraz. Připravili jsme se na ně dobře, ale rozhodly fatální hrubky gólmana. U Honzy Hanuše si to nedovedu vysvětlit. Kdyby to udělal kluk, kterému je dvacet let, ale takhle zkušený gólman, který nás už několikrát podržel. Z něj musí sršet sebevědomí. Ale nezavrhuju ho, uvidíme, jak se bude cítit,“ uvedl kouč Jablonce na adresu chybujícího brankáře.

Náš lodivod se vyjádřil i ke střídání, které provedl čtvrt hodiny před koncem. „Zelený šel dolů, protože se mu točila hlava. Tomáše Hübschmana jsme střídali, protože nás čeká ve středu další důležitý zápas,“ vysvětloval po zápase kouč Rada. „Terén ani dnes nebyl optimální na velký fotbal. Co se týče přístupu a vydání, ale jsem s výkonem týmu spokojený,“ uzavřel kouč Jablonce.