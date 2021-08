Nevydařené utkání v Mladé Boleslavi už Jablonečtí hodili za hlavu. „Nevyšlo nám to tam. Je dobře, že se hraje v takto krátkém sledu znovu. Nejsme takový tým, že bychom nemohli prohrát. V Boleslavi jsme prohráli lacinými góly po individuálních chybách. Nikoho jsem za individuální chyby teď netrestal, já jsem chyby také dělával v kariéře, to je fotbal,“ vysvětloval Rada. Teď už se připravují na svůj velký fotbalový den!

Rád by viděl ve čtvrtek plné hlediště stadionu na Střelnici. „Jestli přijede Celtic, z mého pohledu by mělo být vyprodáno. Celtic má jméno, je ve světe uznávaný. Stadion by měl být vyprodaný. Někdo se může bát covidových věcí. Ale já být fanda fotbalu z Prahy, tak se přijedu podávat,“ konstatuje jablonecký kouč.

Hlavní kouč Petr Rada moc dobře ví, jak zvučný soupeř s bohatou historií do Jablonce zítra dorazí. „Je to silný tým. Dostat do Jablonce takového soupeře, který má tolik titulů, to je určitá výzva. Loni neměli optimální sezonu. Ale teď je to jiný tým, mají nového trenéra a spoustu jiných hráčů. Ve svém kádru mají spoustu kvalitních jmen, hrají hodně vysoko. Disponují dobrým ekonomickým zázemím, můžou si dovolit hráče, jako teď gólmana Harta. Budeme hrát proti kvalitnímu soupeři,“ popisuje protivníka jablonecký kouč a dodává.

„Já chci porazit každého. Musíme proti nim předvést kvalitní výkon a pokusit se postoupit. Jsme rádi, že hrajeme s Celticem, lidé co tu chodí na fotbal si to zaslouží,“ říká jablonecký lodivod, který bude mít k dispozici kompletní kádr.