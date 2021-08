Na domácí Střelnici se utkal FK Jablonec se slavným skotským Celticem FC. V úvodním zápase jablonečtí fotbalisté nestačili na skotského vicemistra, kterému podlehli 2:4. Za týden je tak ve Skotsku čeká více než těžká odveta.

„Soupeř byl hodně aktivní směrem dopředu. Pak jsme dali kontaktní branku na 2:1 a šli jsme do kabiny s tím, že chceme ve druhé půli víc napadat a být vepředu. To se nám dařilo. Pak jsme ale dostali dvě zbytečné branky. Výsledek 3:2 by byl přijatelnější. Škoda,že jsme dostali ty laciné góly. Obrana u nás zůstala stejná. Až na pravého beka. Musíme se nad tím do odvety zamyslet,“ taková byla slova trenéra Petra Rady při odchodu z hřiště.

Zklamaný jablonecký Jakub Považanec po zápasu řekl: „Dva rychlé góly na začátku nás zlomily. Ale pak jsme se dostali ve druhém poločase do hry, možná jsme byli chvílemi i lepší, nebezpeční, měli jsme šance. Do odvety půjdeme stejně, vstřelit rychlý gól a dostat soupeře pod tlak. Celtic hrál opravdu výborný zápas.“

FK Jablonec – Celtic 2:4 (1:2)

Branky: 17. Pilař, 85. Bitton (vla.) – 12. Abada, 16. Furuhashi, 64. Forrest, 90. Christie

Karty: 75. Surzyn, 88. Zelený – 54. Taylor

FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, Zelený, Krob – Považanec (86. Hübschman) – Pleštil (73. Malínský), Kubista, Kratochvíl (73. Houska), Pilař (78. Holík) – Doležal.