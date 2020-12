Jablonec n. N. – Nelehký zápas, avšak vítězný (2:1). A tři body má jablonecký tým z dohrávky proti Bohemians 1905 na svém kontě. Trenér Petr Rada na pozápasové tiskové konferenci vysvětloval mimo jiné i předčasné střídání autora úvodní branky.

Jablonec má další body | Foto: fkjablonec.cz



TRPĚLIVÁ BOHEMKA

Kouč Petr Rada si těsné vítězství nad vršovickým týmem pochvaloval. „Je důležité, že jsme vyhráli. Nerodilo se to lehce. Bohemka dobře kombinovala vzadu a držela dlouho balon. My jsme po zisku míče o něj hned přišli. Pleštil nám tam po pravé straně vytvořil dost situací, ale chyběla finální přihrávka nebo to bylo zablokované. Soupeře jsme do ničeho moc nepouštěli, ale sami jsme taky nic velkého neměli. Po ruce hostujícího hráče trefil dobře trestňák Hrubý, bylo to dobře trefené za tyč, takže bych to asi ani gólmanovi soupeře moc nevyčítal.

Domácí věděli, že Bohemka bude dál hrát trpělivě, postupně dali druhého útočníka Keitu. Soupeř měl balon dál pod kontrolou dobrou kombinací vzadu. Jablonec vystřídal oba krajní hráče, na kterých už nebyla vidět taková ta dravost. Dvojitým střídáním si pomohl, Ladra i Jovović hru oživili. „Jovović vytvářel ze strany situace a přihrával i na druhou branku, kdy to Vojta Kubista nádherně trefil. Jenže Bohemka nikdy neskládá zbraně a bylo to vidět i dnes,“ řekl k průběhu domácí kouč.