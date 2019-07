ALEŠ VÁVRA, VLASTIMIL NOVOTNÝ

Jsou jasným favoritem. Zároveň si uvědomují, že je čeká ošidný soupeř a těžké podmínky. Kruté arménské vedro minulý týden pocítili čeští reprezentanti do 19 let během evropského šampionátu a museli se poprat i se střevními potížemi.

„Doufám, že to přežijeme,“ uvedl kouč Petr Rada. Jablonečtí moc nevědí, co čekat. Jsou ale připraveni na všechno. „Hlavně to bude pro oba týmy stejné. Jak hřiště, tak teplo,“ prohlásil Rada.

„Musíme se připravit na to, že nás čeká nepříjemný soupeř. Chceme tam udělat nějaký dobrý výsledek, tak abychom měli šanci doma v odvetě postoupit,“ řekl zkušený jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Zeleno-bílí nehodlají nic podcenit a neupínají se ani na případný atraktivní souboj s týmem anglické Premier League. Vlci z Wolherhamptonu by měli být soupeřem Jablonce ve 3. předkole, pokud tedy zvládnou dvojzápas proti jasnému outsiderovi, severoirským Crusaders. „Možná jsme papírovým favoritem, ale nechceme se do této role moc pasovat. Víme totiž, že to může být zrádné. Jdeme do toho zápasu skromně a chceme udělat co nejlepší výsledek,“ oznámil slovenský hráč v jabloneckých službách záložník Jakub Považanec.

MISE ČÍSLO JEDNA

Cesta do základní skupiny ale s přihlédnutím k dalšímu losu vypadá téměř jako mission impossible. A to by ještě po případném senzačním zdolání anglického soka čekal na Jablonec další velmi silný soupeř až v závěrečném 4. předkole.

Jablonečtí přivezli do Arménie dvacetičlenný kádr, v němž nechybí Jiří Váňa. Třicetičlenný stoper, který dosud působil v divizním Mšeně a nyní je členem třetiligové jablonecké rezervy, zaujal sportovní fanoušky po celé republice nečekaným a nevšedním příběhem.

Při velké marodce v obranných řadách si ho minulý týden Rada vytáhl do áčka a pak šokoval jeho nasazením do základní sestavy na hřišti pražské Sparty (0:2). Váňa pracující jako projektant ve svém prvním ligovém utkání kariéry nezklamal.

Jablonecký trenér byl s jeho výkonem spokojen, a tak si Váňu v týmu nechal i pro cestu do Arménie. Jeho pracovní dovolená tedy trvá už druhý týden a zajímavý příběh pokračuje. „Ohlas byl obrovský, všichni mi to hrozně přáli. Nejvíc to prožíval táta,“ řekl stoper pro oficiální web klubu.

V práci to neměl snadné. Jeho šéf totiž fandí konkurenčnímu Liberci. „Nakonec pochopil, že je to pro mě životní šance,“ uvedl.

Přesto nečekal, že by mohl figurovat v základní sestavě. „Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych mohl na Spartě nastoupit. Myslel jsem, že to trenér nakonec vymyslí jinak, že půjdu na lavičku a budu jen záskok,“ přiznal.

Podobně smýšlí i nyní. A i obecná očekávání hovoří o tom, že dnes už před Váňou dostane přednost někdo jiný. V kádru už je zkušený Jakub Jugas a také mladý stoper Dominik Plechatý, který na Spartě nemohl hrát, protože právě z ní v Jablonci hostuje.

Jak asi nastoupí: FK Jablonec: Hrubý – Holík, Jugas (Plechatý), Břečka, Sýkora – Považanec, Hübschman – Jovovič, Matoušek, Kratochvíl – Doležal.

Cesta za soupeřem? Trip dlouhý 3 500 km

FK Jablonec se na evropské scéně ukáže už podeváté. Letos začne pohárovou pouť v daleké Arménii, po cestě dlouhé tři a půl tisíce kilometrů zeleno-bílé čeká čtrnáctinásobný mistr Arménie FC Pjunik Jerevan. Titul slavil naposledy v roce 2015.

Jablonecký sok obsadil v posledním ročníku arménské Premier ligy druhou příčku, když za mistrem zaostal o pouhý jeden bod a zajistil si tak účast v kvalifikaci Evropské ligy. V jejím prvním kole Pjunik měřil síly s makedonským Shkupi, a postup si po nečekané domácí remíze 3:3 vybojoval až na hřišti soupeře po výhře 2:1. Nový ročník arménské ligy startuje až první srpnový víkend.

Pjunik ve svém kádru dříve často sázel na jihoamerické a africké posily, nyní už se spoléhá především na domácí fotbalisty, často i vlastní odchovance.

Jablonec by se proto měl mít na pozoru zejména v případě záložníka Vardanyana, kapitána a reprezentanta Mkrtchyana nebo ruského obránce Zhestokova či útočníka Miranyana. Tým vede 64letý ruský kouč Aleksandr Tarkhanov.

Jablonecký soupeř hraje své domácí zápasy na stadionu v Jerevanu s názvem Hanrapetakan, neboli také Stadion republiky. Ten pojme 14 986 diváků a využívá ho mimo jiné i arménská fotbalová reprezentace.

V současné době na něm ale probíhá mistrovství Evropy hráčů do 19 let. Proto bude dnešní zápas sehrán na Městském stadionu ve 120 km vzdáleném městě Gjumri s kapacitou bezmála 3 000 míst. (no)