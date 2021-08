Jaký dojem si z utkání odnášíte?

Nevstoupili jsme do utkání tak, jak jsme si představovali. Soupeř hrál hodně vysoko a dostali jsme prakticky dvě, dá se říct laciné branky. To vypadalo hodně špatně, naštěstí jsme dali kontaktní gól. Ale v druhém poločase nám soupeř opět odskočil o dva góly. Snížili jsme a už to vypadalo, že to tak dokončí, ale dostali jsme nejhloupější branku po autovém vhazování. Ale musíme ctít kvalitu soupeře, je to špičkový tým.

Co bylo rozhodující pro zápas, rozhodly zkušenosti?

Samozřejmě ta kvalita soupeře a jeho hráčů. Ten začátek, vstup do zápasu byl z naší strany bázlivej, nebyli jsme v pohybu, soupeř dobře kombinoval, hrál vysoko. Když jsme dali ten kontaktní gól, tak se najednou jsme zjistili, že s nima můžeme hrát. Nebyli vzadu taky tak pevní a naši krajní hráči tam chodili. Pak jsme, bohužel, dostali zase gól a znova nás to zmrazilo. Samozřejmě ta kvalita a zkušenosti hráčů, kteří tam jsou je rozhodující. Tým, jako je Celtic, hraje každý rok evropskou soutěž a ty zkušenosti jsou veliký. Na druhou stranu je pozitivní, že jsme dali dvě branky.

Nechyběl na začátku důraz?

Určitě. Bylo to zapřičiněno strachem z té rychlosti krajních hráčů, nebyli jsme u nich včas a soupeř, jak převezme balon, a je schopen z jedničky to hrát, tak s tím jsme měli problémy. V druhém poločase, když jsme u nich byli blíž, tak najednou taky kopali dlouhé míče, které jsme odebírali a měli jsme balon víc na kopačkách. Ten vstup do zápasu byl z naší strany prostě hodně ustrašenej.



A jak vidíte šance před odvetou?

Bude to těžký. Celtic taky neměl vstup do sezony optimální, ale výhra je posilnila a bude určitě chtít na ni navázat doma i v lize. Ale říkám, kdyby to bylo třeba 3 : 2, teď s novým pravidlem, že gól venku nemá tu dvojitou hodnotu, tak může se stát cokoliv, najednou je to 1 : 0, vedete a je to stejně. Ten čtvrtý gól mě proto strašně mrzí. Nehledě na to, že ještě byl z takové situace, kterou musíme zvládat.

Výkonnostně stačil soupeři a nebál se hrát Jakub Považanec. Jak by jste hodnotil jeho výkon?

Povi je fotbalový hráč, nebojí se balonu i ve složitých situacích. Trošku mi tam chyběl pohyb, ale jinak takovýto hráč, který umí dát balon na čtyřicet metrů, umí si o balon říct, nebojí se jít do složitý situace je pro nás hodně důležitý. V prvním poločase mi tam chybělo víc důrazu, ale to se svezl s celým týmem. Má toho za sebou dost a je vidět, že v takovýchto zápasech se toho nebojí. Jediné, co mi trošku chybí je, že by měl na hřišti víc mluvit, aby ty spoluhráče trochu usměrnil a tak. Ale v tomhle věku to už bude těžký. Ale je to pro nás hodně důležitý hráč. Proto jsem ho i střídal, protože hrajeme už v neděli.

Na Celticu se očekává plný stadion, jak se tam těšíte? Může to hráče motivovat?

Určitě, plný stadion, tam to je kotel. Jde o to, aby to naši hráči unesli, protože ať chcete nebo nechcete, pokud nehrajete každou sezónu tyhle poháry, kam přijde šedesát tisíc lidí…Vím z vlastní zkušenosti jaké to je. Musíme se na to z tohodle pohledu připravit, připravit se na to, že tam bude peklo. Ty fandové Celticu jsou asi na ostrovech ceněný nejvíc, na každý zápas tam je vyprodáno. Je to zážitek a je to kotel.