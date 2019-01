Jablonec nad Nisou – Další tkání Evropské ligy skončilo pro hráče FK Jablonec remízou, kterou vybojovali v duelu s Astanou (1:1). Za výkon je trenér Petr Rada chválil.

Zápas skupiny K Evropské ligy mezi týmy FK Jablonec a FC Astana se odehrál 25. října na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou. Na snímku je trenér Petr Rada. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Jak hodnotíte utkání s Astanou?

Z mého pohledu mělo utkání vysokou kvalitu, samozřejmě s přispěním soupeře, který je velmi kvalitní, potvrdily to i dva předchozí zápasy. My jsme chtěli do utkání vstoupit jinak než doma s Kyjevem. To se nám podařilo, dostali jsme se do vedení. Vyrovnávací branka byla zbytečná, následovalo tam víc chyb za sebou. Ale myslím, že centr soupeřova útočníka byl přesný a díky němu se soupeř dostal zpátky do zápasu, do remizy. První poločas jsme odehráli hodně kvalitně, až na jednu šanci, ve které se soupeř dostal za naši obranu. Celkově jsme měli hodně situací, ve kterých jsme udrželi balón nahoře a snažili jsme se hrát hodně vysoko. Ve druhé půli, až do 70. minuty jsme byli lepší, soupeře jsme do ničeho nepustili, ten hrát jen na brejkové situace. Ale když se pak dostal k míči, měl rychlý přechod dopředu a z brejkových situací zahrozil. My jsme naštěstí situaci zvládli a do vyložené šance se Astana nedostala. Myslím si, že jsme odehráli třetí kvalitní utkání v Evropské lize. Chtěli jsme zvítězit, to se nám, bohužel, nepodařilo. Za výkon, nasazení, přístup a fotbalovost ovšem musím hráče pochválit. A musíme uznat kvalitu soupeře.

Máte za sebou tři zápasy ve skupině, jak byste všechny tři soupeře porovnal?

S Kyjevem jsme se dostali do nevýhody našimi dvěma zbytečnými chybami. Rennes má jiný styl hry, jsou to nepříjemní Francouzi. Kyjev a Astana hrají fotbal podobný našemu. Astana je hodně zkušený tým, má hodně cizinců, má zkušenosti v Evropě. Byl to silný soupeř. Ale my jsme zatím ve všech třech utkáních obstáli jako soupeř ostatním vyrovnaný.



Budete se snažit hrát stejnou, agresivní hru také v Astaně?

Ano, budeme se snažit. V Astaně chceme bojovat jako to bylo s týmy, se kterými jsme již hráli. Astana doma bude hodně silná, má umělou trávu, v zádech bude mít hodně fanoušků. My se ale můžeme s tím, co jsme dosud hráli, srovnávat s ostatními mužstvy.



Bylo na týmu a hře znát, že chyběl Michal Doležal?

Jsme rádi, že středoví hráči a záložníci střílejí branky. Pro každé mužstvo je důležité, když má víc hráčů, kteří střílí góly. V tomto zápase nám Michal Doležal chyběl, je to silový útočník ve vápně.



Máte za sebou první kolo Evropské ligy?

V čem je jiný trénink před Astanou a před českou ligou, třeba před Slovanem Liberec?

Samozřejmě když jde o týmy, které nevidíte každý týden, musíte jejich hru odsledovat. My jsme se dívali na čtyři zápasy Astany, které teď hrála. Tým má hodně hráčů, v některých zápasech nastupovali jiní. Ale české týmy nikdy proti cizím týmům naše české nikdy nezklamaly. Naší českou chytrostí a kombinačním fotbalem jsme zatím určitě nepropadli. České týmy mohou dělat v Evropě velké věci, mají na to, hrají dobře.

Jak byste porovnal Rennes, Kyjev a Astanu? Kdo je lepší?

Všechny jsou herní, kombinační, a takoví soupeři nám vyhovují. Chtějí hrát kombinační fotbal, který je to nejlepší pro diváka. Astana si pomáhá dlouhými míči na vysokého útočníka. Všechna tři mužstva mají svoji kvalitu. Mne těší to, že jsme s takovými kvalitními soupeři uhráli kvalitní výsledek.

Na co vsázíte? Astana si přála v losu skupiny lehké soupeře, aby postoupila. Vy chcete postoupit nebo dát šanci hráčům, kteří se mohou v Evropské lize zviditelnit? Nebo byste raději hráli s top evropskými mužstvy?

Nevybíráme si slabé a silné soupeře. Ten, kdo už do Evropské ligy postoupil, je kvalitní, je silný sám o sobě. Není tam slabého soupeře. Je mi jedno, jestli hraju s Kazachstanem nebo s Čínou. Chceme do každého utkání jít naplno, i proto, aby se hráči zviditelnili a dostali se do lepšího klubu. To je ve fotbale samozřejmost. Naši hráči hrají dobře v lize i v evropských pohárech. Když budou tak hrát dál, přijdou i nabídky. Naše skupina je pro nás těžká. Ale zatím jsme uhráli hodně kvalitní a minimálně vyrovnané zápasy.

Oprášil jste němčinu, když jste komunikoval s pomezním rozhodčím. Co jste řešili? Jak komunikujete s rozhodčími na evropské scéně? Držíte se více zpátky?

Komunikace s Rakušany byla lepší. Když na ně ale pak křičíte česky, tak tomu nerozumí. Tento pomezní byl výborný, povídali jsme si. Viděl některé situace normálně, střízlivě, sám říkal, že některé situace mohly být jinak.

Nabije vás tento výsledek pro nedělní derby se Slovanem?

Určitě ano. Derby, které nás čeká už tuto neděli, bude mít náboj, věřím, že přijde hodně lidí. Motivace na Evropskou ligu je u hráčů velká. Teď ještě musíme vstřebat zápas, který jsme právě odpracovali. V neděli to bude na psychiku hráčů hodně těžké. Ale věřím, že s tím nebudou mít problém. Je to jisté riziko, protože derby hrajeme už za dva dny. A my se hned začneme připravovat na českou ligu.



Budete měnit sestavu až pojedete na utkání do Astany? Máte před sebou ještě jiná utkání, zvládnou to hráči?

Program máme nabitý, hráči s tím musí počítat. Zápasů máme víc. Nechci dělat hodně změn, hráči jsou v pohodě, jsou dobře trénovaní, mají kondičku. Nejvíc se bojím přejezdu do Astany. Ten může určité stopy zanechat. Je to dálka, k tomu časový posun…



V derby s Libercem bude hrát soupeř bez trenéra. Může to hru libereckých hráčů ovlivnit?

Proč? Co se mu stalo? (odpověď novinářů: Dostal trest, bude koukat z tribuny). O jeho trestu jsem nevěděl. To už mne teda předhonil, sedí na tribuně už dva zápasy. Myslím si, že to žádný vliv na mužstvo mít nebude. Tohle velkou roli nehraje, má svoje asistenty, ty vědí, jak to všechno funguje. Takový velký rozdíl to není, když trenér chybí na lavičce.