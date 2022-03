Viktoriáni pokračují stejně jako na podzim v účelném fotbale. Málokterému fanouškovi západočeského klubu vadí, že modročervení nevyhrávají po nějakých velkých ofenzivních smrštích, a body spíš sbírají po hubených výhrách. Jenže právě takové výhry jsou někdy i dvakrát cennější.

V zimní pauze Bílkův tým neodcestoval na plánované zahraniční soustředění, ale spolu s tím nenastal ani žádný velký pohyb v kádru. Hlásili se čtyři nové tváře, slovenský útočník Trusa, na hostování Plzeňští získali Potočného z Ostravy, jabloneckého Holíka a karvinského Santose. Naopak hostovat do jiných klubů odešli Falta do Ostravy, Hybš do polské Niecieczy a Kayamba do tureckého Samsunsporu. Spokojenost v klubu panuje i s výkony Kopice, kterému funkcionáři prodloužil kontrakt.

Plzeň na jaře šlape, z šesti odehraných kol ztratila body jen při remíze 2:2 v závěru vypjatého duelu na Spartě. Tým z hlavního města českého piva se dokázal vyprostit už z několika nepříjemných situací. Třeba když prohrával ve Zlíně a dokázal otočit ve svůj prospěch, nebo naposledy když doma vyválčil těsné vítězství nad Teplicemi a hrál prakticky celý poločas v oslabení bez vyloučeného Havla.

Právě plzeňský Havel bude kvůli červené kartě Západočechům dnes chybět. K dispozici nebude mít kouč Bílek ani pravého obránce Holíka, který nesmí kvůli dohodě klubů o hostování z Jablonce nastoupit. Naopak Viktoria může už využít po disciplinárním trestu hrotového útočníka Chorého. S jakými vyhlídkami cestuje náš soupeř na sever Čech? „Cíl je jasný, zajímají nás tři body. Potřebujeme na Střelnici zvítězit a udržet se v čele tabulky co nejdéle a tomu podřídíme vše,“ říká asistent hlavního kouče soupeře Pavel Horváth. „Víme, že Jablonec dostatečně kvalitní na to, aby nás potrápil. Nejsou na tom v tabulce ideálně, ale hráči tam zůstali de facto stejní, jako v minulých sezonách. Nesmíme nic podcenit a soustředit se na svůj výkon,“ burcuje Horváth.

Trenéru Radovi se doslova pod rukama rozpadá osa týmu a zranění přibývají. Po zápase v Českých Budějovicích bylo mimo už třináct hráčů ze soupisky a většinou nejde o krátkodobé zranění. I proto na Střelnici vyhlížejí blížící se reprezentační pauzu, při které by se mohli alespoň někteří hráči vrátit do tréninkového procesu. „Čeká nás momentálně nejtěžší soupeř. Plzeň je první v tabulce, což svědčí o tom, že mají velkou kvalitu. Všichni pějí ódy na Slavii, jak hraje dobře, ale Plzeň je před nimi. Je to tým, který má určitě dobrou formu. Trápí nás marodka, ještě ani dnes nevím, s kým budeme moci počítat. Budeme čekat, jaký bude stav hráčů. Samozřejmě je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Musíme se s tím vyrovnat,“ říká před sobotním duelem trenér Petr Rada.

50. vzájemný ligový zápas mezi Jabloncem a Plzní bude hostit v sobotu navečer jablonecká Střelnice. Podzimní duel skončil v Plzni drtivým vítězstvím Viktorie 5:0. I celkovou bilanci z dosavadních zápasů má lepší náš soupeř, ten zvítězil 23x, 11x se body dělily a 15x bral tříbodový zisk náš Jablonec. Kdo si připíše důležité body před první reprezentační pauzou?

Utkání začíná v sobotu v 18 hodin na Střelnici v Jablonci nad Nisou

Rozhodčí: Machálek - Paták, Antoníček

Delegát: Kordula, Trčka