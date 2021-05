Trenér Jablonce Petr Rada po vítězném zápase s Teplicemi (4:1)mluvil na tiskové konferenci o jabloneckých útočnících, o nervech v závěru ligy i o tom, proč vzal první poločas na svá bedra.

Teplický kouč Radim Kučera litoval zahozených šancí svých svěřenců. „Nevstoupili jsme do zápasu dobře, protože jsme dostali laciný gól ze standardní situace. Domácí po gólu vyčkávali, chtěli jsme být aktivní a čekat na přechodovou fázi. Nechtěl jsem, aby nám Jablonec chodil do brejků. I přesto jsme si vypracovali pět gólových šancí, jenže v koncovce jsme nebyli důslední a šance jsme pálili. Domácí nás potrestali gólem prakticky do prázdné branky. Chtěli jsme pokračovat v aktivitě i po poločase, ale Kubista trefil skvěle odražený míč na 3:0. Dali jsme kontaktní branku, ale domácí už si to pohlídali a přidali čtvrtou branku. Jablonec ukázal kvalitu a řešení v klíčových fázích. Severočeši se odrážejí od dua Schranz Doležal a Doležal to dnes potvrdil. Proto je Jablonec tam kde je, protože tu kvalitu má. U soupeře se mi líbily výkony Zeleného a Doležala, to je top kvalita. My střelce nemáme, našim klukům to tam nepadá. Možná někdy stačí jednoduché řešení, ale uklidnění nepřichází, hráči si přestávají věřit. Šance si vytváříme, ale ztrácíme půdu pod nohama. Ukazovat si něco na videu je jedna věc a realizace je druhá,“ zhodnotil porážku svého týmu teplický lodivod.

Jedenáctý zápas bez porážky proti Teplicím potěšil našeho trenéra Petra Radu další tříbodovou injekcí do tabulky, výkon v první půli však vzal na sebe. „Byla to trošku moje chyba, dva dny před zápasem byl výživnější trénink a hráči měli asi trochu zatuhlé nohy. Chyběla tam živost a aktivita. Trošku to beru na sebe, ne všechno se povede,“ přiznal Rada a pustil se do hodnocení vítězného zápasu. „Vstoupili jsme do toho dobře, dali jsme po nacvičeném signálu branku Doležalem. Ten gól nám ale paradoxně trochu uškodil, postupně jsme ztráceli balony a hráli jsme komplikovaně. Přečkali jsme dvě situace se štěstím a Teplice tam měly pasáž, kdy nás hodně zlobily. Zranil se nám Ivan Schranz, ale nechtěli jsme bourat náš způsob hry. Uklidnil náš až druhý gól do poločasu. Do druhé půle už jsme vstoupili aktivněji a nádhernou brankou Kubisty zvýšili na 3:0. Inkasovali jsme, když se tam hráči nedomluvili. Čtvrtý gól rozhodl a pak už jsme to kontrolovali až do konce. Jsou to pro nás tři důležité body a hon pokračuje. Jsem rád, kde se držíme. Je to zásluha hráčů, že bojujeme s top týmy, které jsou úplně někde jinde. My je budeme zlobit až do konce! Bojujeme se Spartou a nespouštíme z očí ani Slovácko. A pokud přijde tlak z novin, strhnu pozornost na sebe, na hráče mi nesahejte,“ zvýšil hlas na online konferenci s novináři jablonecký lodivod.

Jabloneckého trenéra mrzelo zranění útočníka Schranze, který musel předčasně střídat už po dvaceti minutách hry. „Je to svalové zranění, věřím, že to nebude nic vážnějšího. Ivan to snad podchytil v začátku a nešel do ničeho vážnějšího. My nejsme Slavia, nemáme 45 hráčů, pro nás je každý takový výpadek znatelný, ale to je fotbal. Jsme rádi, že máme takové dva útočníky jako je Ivan Schranz a Martin Doležal. Martin Doležal hraje dobře celé jaro, málo který útočník toho odpracuje tolik, co Martin pro mančaft. Teď mu to tam padá, je vidět, že si věří, sebevědomí jde nahoru,“ pochválil autora dnešního hattricku.

Do konce sezony zbývají poslední tři zápasy, jak je trenér s blížícím se finišem nervózní? „Pro mě je to stres, já jsem nervák a jiné to už nebude. Čím déle je čas výkopu zápasu, tím je to pro mě horší. Ještě tři kola, bude to boj a pro lidi to bude napínavé. Ale věřím, že to bude zábava. Jsme rád, že na fotbal už můžou chodit lidi, zaznamenal jsem, že mě vyvolávali, ale víte jak to je. Já si hlavně přeji, aby mohli na fotbal chodit ve větším počtu, třeba už příště na Slavii,“ doufá v další rozvolnění trenér.