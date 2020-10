Ke splnění tohoto cíle nebyli svěřenci trenéra Petra Rady moc daleko. I když první poločas tomu moc nenasvědčoval, že si Jablonečtí odvezou z Prahy nějaký ten bod. Ve 30. minutě totiž otevřel skóre domácí Lukáš Juliš, jehož vzápětí podpořil svoji trefou vycházející hvězda Adam Hložek.

Hostitelé se o výhru přeci jen museli strachovat až do samotného konce, protože když videorozhodčí posvětil branku Tomáše Čvančary, jenž se stal prvním jabloneckým střelcem v prvoligovém duelu na Letné po šesti letech, bylo zaděláno na drama.

Těsný náskok ale Sparta nakonec uhájila a nadále zůstává stoprocentní.

„Výhra byla asi nejtěžší z těch dosavadních. První poločas byl z naší strany v pořádku, plnili jsme úkoly včetně výstavby hry. Jenže po přestávce bylo všechno jinak, protože soupeř šel do většího rizika. Jak tam Jablonec přidával útočné hráče, tak my jsme na to nedokázali reagovat, přestože jsme přešli na čtyřčlennou obranu,“ hodnotil po skončení utkání trenér Sparty Václav Kotal.

„Ze zálohy jsme nedokázali vytvořit zajištění, najednou nám tam Jablonec hrál dva na dva, tři na tři. Z lavičky jsme se snažili, ale je těžké to přenést na hřiště. Jablonec měl několik velmi nadějných šancí, bylo z toho nakonec drama,“ pokračoval Kotal.

„Naši hráči si nedokázali poradit v defenzivě, musíme v reprezentační pauze výrazně zapracovat na organizaci hry. Věřím, že druhý poločas bude pro nás poučením, čeká nás další práce s celým kádrem,“ dodal kouč Sparty.

Lodivod Jablonce Petr Rada přišel jako již tradičně s obsáhlým hodnocením právě skončeného střetnutí. „Bezprostředně po zápase jsem samozřejmě zklamaný. Bod jsme minimálně uhrát mohli. Možná jsme měli v prvním poločase víc respektu. Do 28. minuty nás Sparta nedostala pod tlak, ale dala nám dvě branky. Byli jsme tam v dostatečném počtu lidí a měli jsme to vyřešit lépe. Juliš i Hložek mají náběhy a sílu. Druhá branka byla úplně zbytečná,“ litoval Rada obdrženého gólu.

„Nebyli jsme tam důslední, nedostoupili jsme hráče a byli jsme potrestaní podruhé. Prohrávat na Spartě 0:2 je nepříjemné. Od 25. minuty jsme nehráli nikterak dobře, ale domácí jsme nepustili do větších šancí. Z kabiny jsme šli s tím, že se naši hráči musí více přizpůsobit hře, být aktivnější a více napadat. To jsme splnili, dali jsme kontaktní branku na 2:1, která byla zkoumaná,“ poukázal Rada na trefu, která vrátila Jablonec zpět do hry.

„Nechci říct, že jsme Spartu válcovali, to v žádném případě, ale v posledních pětadvaceti minutách jsme měli spoustu šancí, ale zázračné zákroky brankáře Heči udržely domácí v jednobrankovém vedení,“vyzdvihl jablonecký stratég sparťanského brankáře, který svůj tým podržel.

„Neměli jsme co ztratit, měli jsme se pokusit o kontaktní gól. Ten jsme dali. Sbírali jsme odražené balony vzadu. V závěrečných deseti minutách jsme tam měli z mého pohledu tři stoprocentní šance, největší asi Štěpánek, když to dal hlavou těsně vedle,“ litoval Rada promarněné příležitosti na vyrovnání.

„Z posledních zápasů na Spartě jsme tu hráli asi nejodvážnější fotbal,“ dodal kouč Petr Rada.