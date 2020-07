Kouč vítězného Letenského týmu Václav Kotal po zápase chválil své svěřence. „První poločas ale nebyl podle našich představ. Měli jsme málo pohybu, ale naštěstí jsme dali brzký gól a pak mohli kontrolovat hru. Ze začátku druhého poločasu přišel druhý gól a pak už jsme dominovali. Chtěli jsme hrát hlavně po stranách. Vyzdvihl bych výkony Nity, který nás v prvním poločase hodně podržel. Cíl jsme splnili, vím že ve Spartě jsou kvalitní hráči. Po mém příchodu jsme hlavně potřebovali, aby se dala dohromady parta, ta tu teď je a funguje nám to,“ lebedil si kouč třetího týmu ligové tabulky.

Fotbalová liga - 4. kolo skupiny o titul:

Sparta Praha - FK Jablonec 3:0 (1:0)

Branky: 48. a 62. Kozák, 3. Hložek. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka - Zelinka (video). ŽK: Sáček - Kratochvíl, Sýkora, Hämäläinen.

Jablonec můžou po porážce mrzet především rychle inkasované branky z úvodu obou poločasů. „Tyto momenty zápas určitě rozhodly. Dostali jsme gól ve třetí minutě prvního i druhého poločasu, je to pro mě nepochopitelné, přitom jsem na to hráče upozorňoval. Po první brance jsme tam měli víc příležitostí. Z těch tří zápasů v nadstavbě jsme měli asi největší příležitosti na vstřelení branky. Nám to tam prostě nepadá, nejsme tak důrazní v šestnáctce. Hrajeme s top týmy, ale přesto bychom měli nějaké branky dát. Po druhé brance už to bylo těžké otočit, Sparta dominovala. Porážka mě mrzí, ale hlavně mě mrzí, že to budeme i v posledním zápase muset lepit, zase máme dva vykartované hráče. Sýkora dostane úplně zbytečnou kartu na stavu 0:3. Zase se tím dostáváme sami pod tlak,“ štve další oslabení před důležitým středečním utkáním s Ostravou jabloneckého kouče Petra Radu.