Není každý den posvícení. O tom se přesvědčili jablonečtí fotbalisté v ligovém utkání na hřišti Olomouce. Po jasném vítězství v Žilině a postupu do skupiny Konferenční ligy se Jabloneckým na olomouckém trávníku nedařilo. Po prohraném prvním poločase se obrat ve druhé půli zápasu nepovedl, naopak ještě více se dařilo domácímu týmu.

Ten svého soupeře zatlačil do defenzívy a dokázal se prosadit i střelecky. Na jabloneckých hráčích se zřejmě projevila i únava. Porážka 4 : 0 je až příliš krutá a zcela určitě jablonecké hráče vrátí zpět z výšin postupu do ligové reality. A v dalším utkání snad dokáží, že v Olomouci šlo o vyjímku.

Trenér Petr Rada: "Hráče jsem nepoznával, to, co jsme předvedli v druhém poločase, to neodpovídá tomu, že hrajeme Evropskou konferenční ligu UEFA. V druhém poločase jsme mohli dostat branek daleko víc. Posledních pětadvacet minut naší hry bylo hrozných."

SK Sigma Olomouc : FK Jablonec 4 : 0 ( 1 : 0 )

Branky: 4. P. González (Růsek), 58. Zmrzlý (Hála), 73. Hála (Zmrzlý), 79. Hála (Vaněček)

SK Sigma Olomouc: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý (88. Vepřek) – Jakub Matoušek (46. Hála), Breite (C), P. González (69. J. Sedlák), Daněk – Zifčák (75. Vaněček), Růsek (75. Zahradníček).

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob (88. Surzyn) – Považanec (70. Čvančara) – Pleštil (56. Vaníček), Houska, Kratochvíl, Pilař (70. Malínský) – Doležal (C) (88. Martinec).