/ROZHOVOR/ Při zápasech vždy emotivní kouč jabloneckých fotbalistů Petr Rada působil na tiskové konferenci před jarní částí FORTUNA:LIGY klidně a rozvážně. Přesto trochu nervozity jak on, tak i jeho svěřenci pociťují.

„Nějaká nervozita před začátkem vždy přijde. Ale neměla by nijak zvlášť první utkání ovlivnit, protože máme zkušené hráči. A celý tým navíc ví, jak a kam se ubíráme,“ řekl na středečním setkání s novináři zkušený trenér Rada.

Jeho tým půjde do jara z třetího místa. Prvním soupeřem bude v pondělí na Střelnici poslední Příbram.

Jaké jsou cíle pro zbytek sezony? Kádr opustil jen Břečka…

Cíle musíme mít ty nejvyšší. Základ je být v první šestce a jít co nejdál i v poháru. Situace v tabulce je vyrovnaná, odstupy tam jsou malé. Ctíme kvalitu soupeřů, kteří posilovali a nedělali takové změny. Budeme chtít hrát tak, abychom co nejvíce zápasů vyhráli. Kádr, který tu teď máme, je už natolik zkušený a široký, že bychom měli jarní zápasy zvládnout.

Na co se těsně před pondělním zápasem doma s poslední Příbramí nejvíc soustředíte?

Hlavně na to, že to pro nás bude těžké utkání. A že ho chceme zvládnout co nejlíp. Nic víc nás teď nezajímá a na nic víc se nesoustředíme. Pro mne je důležité, abychom uhráli tři body. Máme trochu v hlavě ten poslední zápas v Příbrami. Ten byl nejhorší v mé trenérské kariéře, bylo v něm od začátku všechno špatně. Chci věřit, že to byla výjimka a už se nebude opakovat.

Co od vás mohou fanoušci očekávat?

Bude to chtít trpělivost jak od hráčů, tak od fanoušků, protože to nebude jednoduché. Že přijdeme na hřiště a všechno se bude dařit, tak jak bychom si přáli, tak to určitě ne. Něco jiného je příprava a něco jiného je pak mistrovská soutěž. Zápasy na začátku sezony bývají trochu kostrbaté, i díky terénům, které jsou v polovině února k dispozici. My jsme návratu ze Španělska přijeli na umělou trávu, což mě trochu mrzí. Hledáme možnost, abychom mohli ze tří posledních tréninků alespoň dva hrát na přírodní trávě.

Výkop zápasu v 18 hodin a navíc ve všední den se vám asi moc nezamlouvá, že?

To je jediné, co mě trochu zaráží. Chceme dělat fotbal pro lidi a v šest hodin večer, k tomu při jabloneckém počasí, tak to nevím, kolik dorazí fanoušků.

A není možné nějak ovlivnit čas utkání?

Bohužel, televize určuje hrací řád a s tím kluby nic nenadělají. My musíme tento čas akceptovat. Mne to mrzí hlavně kvůli lidem. V pondělí, v šest večer, to pro ně příliš vhodný čas není. Když jsme hráli takhle s Budějovicemi, tak jich tady bylo asi osm set. A to je pro ligový fotbal malá návštěva. Na výkon to samozřejmě žádný vliv mít nebude. Hrajeme sice fotbal pro lidi, ale musíme se dobře připravit ať jich tady bude pět set nebo pět tisíc.