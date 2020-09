Jablonecký kouč Petr Rada měl po vítězství s Baníkem Ostrava oprávněnou radost. Těšila ho předvedená hra jeho svěřenců. Jak náš lodivod vysvětlil změny v sestavě a zdravotní stav kádru?

Ostravský kouč Luboš Kozel viděl zápas, v kterém byl velmi důležitý první gól. „Jsem zklamaný z výsledku. Chtěli jsme tu bodovat, snažili jsme se odrazit od poctivosti v defenzivě. Je to ale o nějaké efektivitě. První poločas to byl spíše taktický boj, možná měl Jablonec trochu více ze hry, ale my jsme byli také nebezpeční. Šanci tam měl Roman Potočný, ale jinak jsme v ofenzivě toho moc neměli. Nejlepší náš úsek byl asi čtvrt hodiny po půli, když tam přišel Šašinka. Měli jsme tam dvě tři situace, které kdybychom vyřešili do gólu, tak by ten ráz zápasu byl asi jiný. Bohužel jsme inkasovali z rohového kopu, což s námi trochu zacloumalo. Chtěli jsme s tím dál něco udělat střídáním, ale naší individuální chybou jsme soupeři darovali druhý gól a ten byl rozhodující. Domácí branky dali, my jsme asi ani netrefili bránu a tím pádem domácí vyhráli zaslouženě. Hra stále nemá parametry, kdy bychom chtěli soupeře přehrát, ale je potřeba říct, že dnes proti nám stál tým, který nás reprezentuje v pohárech,“ hodnotil sobotní duel na jablonecké Střelnici kouč soupeře.

Mnohem lepší náladu měl po vítězném zápase samozřejmě jablonecký lodivod Petr Rada. „Jsem šťastný, že jsme vyhráli a jsem i spokojený s výkonem. Měli jsme tam dvě pětiminutové pasáže, kdy jsme nebyli dominantní, ale jinak bylo devadesát minut v pořádku. Jedno zaváhání tam bylo, brankář Hanuš dobře vyběhl, ale jinak jsme soupeře do ničeho nepustili. Baník má silný kádr, je to tým, který bude bojovat dle mého nahoře. Cením si i toho, že jsme nedostali branku a hráli jsme fotbal. Hráli jsme kombinačně, vytvářeli jsme si přečíslení na stranách a byli jsme za to odměněni gólem z rohu a pak když to Zelený se Schranzem udělali výborně na 2:0. Těší mě hra, i domácí diváci nám tleskali a i oni s ní asi byli spokojení. Navázali jsme tak na druhý poločas na Slovácku i na přípravný zápas s Varnsdorfem,“ neskrýval spokojenost jablonecký trenér, který se v lize odhodlal k rozestavení se dvěma útočníky Schranzem a Čvančarou. „Hráli spolu prvně a rozuměli si. Čvančara si plnil věci, které jsme po něm chtěli. Chtěli jsme si to vyzkoušet, jak to bude vypadat, protože v přípravě s Varnsdorfem hrál Čvančara půl hodiny. V posledních dnech se dařilo i Chramostovi, dal gól na Slovácku i v přípravě měl také spoustu šancí, jenže ten se nám teď zranil. Čvanči ví jakou má v týmu pozici, šel hodně nahoru a s Ivanem Schranzem odvedli dnes oba kvalitní výkony. Udrželi míče, byli na ně fauly, prostě splnili, co jsme od nich chtěli, a to i směrem do defenzivy. Ivana Schranze jsem sledoval už delší dobu, už když byl v Dukle a jsem moc rád, že jsme ho udělali. On toho odvede pro tým strašně moc. Jsem rád, že je tu, je to povahově skvělej kluk,“ mnul si ruce Rada.

Jabloneckého kouče ale nadále trápí zranění jeho kádru. „Krob a Chramosta mají svalové problémy. Vlasta Hrubý měl teplotu, ale testy prošel a včera už trénoval, ale po poradě s trenérem gólmanů jsme uznali, že jeden trénink je málo. „Hany“ odvedl dnes taky dobrý výkon. Martin Doležal už trénuje větší dávky, uvidíme po neděli, co řeknou doktoři. Pokud už mu dají zelenou, tak by se měl zapojit do plné přípravy s týmem. Už vypadá jak proutek, a to je pro mě to nejdůležitější. U Roberta Hrubého byla dohoda klubů, víte, jak to je s těmi hostováními a my nemáme zbytečných 300 tisíc, abychom je zaplatili Baníku. Ale Robert nám i tak píchnul a podal nám o soupeři informace,“ ušklíbl se trenér.

Jak je jablonecký lodivod spokojený se sedmi získanými body z prvních tří ligových zápasů? „Samozřejmě, že bych chtěl devět bodů. Výkon z těch tří zápasů byl dnes asi nejlepší, možná i proto, že Baník až tolik nebránil. Musíme ale ctít i kvalitu soupeřů. Mně ani tak nejde o ty body, ale dnes jsme se prezentovali tak, jak jsem já chtěl. Každé vítězství nás posilní, ale ve čtvrtek nás čeká úplně jiná soutěž v Evropě. Od neděle už se budeme soustředit na Dunajskou Stredu. Náš asistent Jirka Vágner jel na Slovensko sledovat našeho soupeře. Nějaké informace už jsem si o nich sehnal, máme tam i nějaké své lidi, kteří nám s tím pomáhají. Přál bych si, aby se nám zranění hráči dostali zpátky do týmu a měli jsme větší možnosti,“ řekl před čtvrtečním startem Jablonce v pohárové Evropě kouč ze Střelnice.