A v utkání začala lépe a aktivněji Sparta. V první pětiminutovce se usadila před brankou jabloneckého gólmana Hrubého, jenže její akce končily v obehrávání okolo bránící „zdi“ Jablonce a jakousi bezradností v zakončení. Jinak by tři velmi slibné šance Adama Hložka nezůstaly bez gólové odezvy.

Hosté se postupně a pomalu dostávali více do hry, ale první půlhodinka prostě patřila domácímu celku. Ten měl balon po většinu času pod svojí kontrolou, Hrubého ale vážně neohrozil. Jablonečtí museli ve 24. minutě střídat po zranění obránce Haitla, místo něho přišel do jablonecké obrany sparťanský odchovanec Podaný. A hosté se i dostávali před sparťanskou branku, šanci si ale nevytvořili. A jejich první střela přišla až ve 32. minutě z kopačky Považance. Mířila však nad.

Nebezpečnější byla Sparta

Sparta měla i více standardních situací v blízkosti Hrubého branky, vytěžit z nich ale vedení nedokázala. Jablonec v poslední pětiminutovce první půle přeci jen pobýval častěji před domácí bránou a zahrozil hlavičkou Podaného ve 42. minutě, kterou musel likvidovat brankář Heča. A o dvě minuty musel Heča zasahovat opět, když nohou vykopával střelu Kratochvíla z pravé strany. Již v nastaveném čase prvního poločasu hlavičkoval nebezpečně sparťanský Krejčí, balon olizoval břevno Hrubého branky, ale z opačné strany, než by si Krejčí přál. A tak šla mužstva do kabin za stavu 0:0.

Domácí si upevnili pozici

Do druhé půle nastoupili Jablonečtí se Smejkalem místo Jovoviče, kterému se moc nedařilo. A hned z první akce šli hosté do vedení! Po chybně zahrané malé domů se dostal před Hečou k míči Schranz a „mazácky“ zakončil – 0:1! Jenže radost Jablonce netrvala ani minutu a Krejčí srovnal stav zápasu. Jestliže v prvním poločase góly chyběly, pak úvod druhé části byl v tomto směru hodně slibný. Změnila se i hra v poli, byla vyrovnanější a hlavně se zrychlilo na obou stranách. Sparta stále měla více míč na svých kopačkách, Jablonec se snažil hrozit z rychlých kontrů. V 68. minutě se dostal za jablonecké beky Hložek, jeho ránu musel likvidovat jablonecký brankář. Z následujícího rozehraného rohu centroval Dočkal, Vitík hlavičkoval do břevna a odražený balon směřoval přímo na hlavu Ladislava Krejčího mladšího a Sparta šla do vedení a ujala se dominantní role na trávníku. V 73. minutě ještě Karlsson po Dočkalově centru Hrubého nepřekonal, ale stejný centrující v 81. minutě našel nabíhajícího staršího Ladislava Krejčího a ten nedal Hrubému šanci – 3:1. Ale to ještě nebyl konec.

V 84. minutě putoval míč po ose Hložek – Krejčí ml. ke Karlssonovi a ten nechytatelně zvýšil na 4:1! A zápas se již jen dohrával, o postupujícím bylo jasno. Jabloneckým hráčům tedy nezbývá, než sbírat sílu k utkání se stejným soupeřem za týden v lize. A pokusit se mu v něm porážku oplatit.

Trenér Jablonce Petr Rada: „Problém byl v tom, že jsme inkasovali brzy gól. Sice jsme se dostali do vedení, za pár minut jsme obdrželi vyrovnávací branku, která dostala domácí na koně. Pak jsme dostali zbytečně ze standardní situace druhou. A ty dvě branky ke konci, ty už beru jako kosmetické. Přežili jsme začátek, kdy měli domácí tři šance, pak se hra vyrovnala, Sparta už žádnou další větší šanci v úvodu neměla. I když jsme se do vedení dostali, tak to na výhru nestačilo."

Trenér Sparty Pavel Vrba: „Pomohlo nám, že jsme vyrovnávací gól dali hned vzápětí, co jsme inkasovali. To byl pro nás důležitý moment. Jsem hlavně spokojený s tím, že jsme si vytvořili šance. Je škoda, že z naší strany nebyl první poločas víc gólový, protože byl velice dobrý.“

AC Sparta Praha - FK Jablonec 4:1 (0:0)

Branky: 49. L. Krejčí ml., 69. L. Krejčí ml., 81. L. Krejčí st., 84. Moberg Karlsson – 47. Schranz.

AC Sparta Praha: Heča – Sáček, Vitík, Čelůstka, Polidar – Wiesner (63. Moberg Karlsson), Pavelka, L. Krejčí ml., Dočkal, Plavšić (71. L. Krejčí st.) – Hložek.

FK Jablonec: V. Hrubý – Haitl (24. Podaný), Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (77. Chramosta), Považanec, Kratochvíl (77. Hübschman), Jovović (46. Smejkal) – Doležal (66. R. Hrubý), Schranz.