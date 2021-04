Na těžkém terénu, notně poznamenaném jabloneckými klimatickými podmínkami, přivítali jablonečtí fotbalisté soupeře z nejtěžších. Soupeře s dlouhou tradicí, výborným kádrem, soupeře, který by v jiné situaci naplnil tribuny na Střelnici diváky, pražskou Spartu.

V dohrávce 22. kola FORTUNA: LIGY se bojovalo o druhé místo v tabulce. A FK měl svému soupeři po pohárové prohře co oplácet. Do utkání také jablonečtí fotbalisté nastoupili mnohem lépe, než do toho před týdnem. Hráči byli důraznější v napadáni soupeře, snažili se rychle postupovat vpřed a nedat nic zadarmo. V první desetiminutovce se hrálo častěji na polovině Sparty, první vážnější ohrožení branky ale bylo na druhé straně. Karlssonovu skákavou střelu z hranice velkého vápna v desáté minutě domácí gólman vyrazil na roh. Domácí šance přišla o pár minut později, po chybně zahrané malé domů scházely jabloneckému útočníkovi centimetry, aby se dostal k balonu a překonal hostujícího brankáře. Projevila se tím kombinačně špatná čtvrthodinka Sparty a důraz domácích hráčů.

Všeobecně ale měli všichni hráči na nerovném trávníku broblémy s poskakujícím balónem. A tak se často hrálo vzduchem, hodně se hlavičkovalo. Ve 23. minutě pálil domácí Štěpánek z hranice velkého vápna, tvrdou střelu ale Nita vyrazil na roh. Po další dlouhé minuty se hrálo více ve středu hrací plochy, bez výraznějších situací před brankami. Až hlavička Krejčího mladšího z dobré pozice přinesla vzrušení, ovšem brankář Hanuš problém nepřipustil. Od té chvíle Sparta přidávala na iniciativě, tu mohl zastavit po závaru před brankou hostí Pilař, jeho dělovku stihl zblokovat Čelůstka a uchránil tak Spartu od pohromy. A protože gól nepřinesla ani domácí šance nastaveném čase, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

A zatím co na začátku zápasu svítilo sluníčko, do kabin se šlo za vydatného sněžení. V úvodu druhé půle se FK snažil hrát stejně, jako na začátku utkání, tedy důrazně, aktivně a rychle postupovat jednoduše dopředu. Slibnou situaci to přineslo v 52. minutě. Po stříleném centru Pilaře z pravé strany odvracel Vitík na roh, po něm ale akci Jablonce zastavil hvizd rozhodčího. Vitík se o chvíli později ocitl ve slibné pozici na druhé straně hřiště, na brankáře domácích ale nevyzrál. Stav se mohl měnit 62. minutě, kdy unikajícího Hložka zastavil Kubista ve vápně hodně riskantně, penaltu naštěstí rozhodčí neodpískal. 0 : 0 tak trvalo dál.

Jablonečtí i nadále pokračovali v aktivní hře a výsledek to mohlo přinést v 67 minutě, po akci Doležala odkopával Vitík přímo na nabíhajícího Pilaře, od toho se míč odrazil do sítě, bohužel jen boční. Vzruch byl i na druhé straně, když Krejčí starší nebezpečně pálil z velkého vápna, Hanuš ale jeho střelu k pravé tyči kryl a následně míč před Hložek odkopávala domácí obrana. Oběma týmům scházela v té chvíli jednoduchost a důraz v koncovce. Sparta se vůbec těžko prosazovala, Hložek se k šancím, tak jako v minulých zápasech, vůbec nedostával. Jablonecké hroty Doležal se Schranzem na tom byly přeci jen o trochu lépe, vyložené gólovky se ale nerodily. To vše přestalo platit v 87. minutě.

Krob zahrával trestný kop, ve vápně nejlépe a nejvýše vyskočil Schranz a poslal hlavou míč k levé tyči sparťanské branky – 1 : 0! Téměř hned po rozehrání šel FK opět dopředu a Pleštilova dělovka vyprášila rukavice brankáře Nity. Rozhodčí v závěru nastavil čtyři minuty, domácí ale taktickou a zodpovědnou hrou Spartě nic nedovolili a dotáhli zápas do vítězného konce. FK Jablonec tak postupuje na druhé místo v tabulce a cestuje k sobotnímu zápasu v Plzni v dobrém rozpoložení.

A ještě malý návrat na úvod zápasu – v něm zástupci obou mužstev nastoupili s transparentem „NECHTE DĚTI SPORTOVAT !“. K tomu se přikláníme všichni.

FK Jablonec - AC Sparta Praha 1 : 0 ( 0 : 0 )

Branky: 88. Schranz (Krob)

FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, V. Kubista, Zelený, Krob – Pilař (81. Smejkal), Kratochvíl, Považanec, Jovović (71. Pleštil) – Schranz (90+3. Chramosta), Doležal (C) (81. Hübschman).

AC Sparta Praha: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko (26. Polidar) – Moberg Karlsson (58. Plavšić), Pavelka, Ladislav Krejčí ml., Dočkal (C) (86. Trávník), Ladislav Krejčí st. – Hložek.

Karty: 27. Kratochvíl (JAB) – 80. Plavšić (SPA)

Rozhodčí: Hrubeš – Mokrusch, Hrabovský.

Trenér Petr Rada: "Pro mne je každé vítězství cenné, ať je proti komukoliv. Neberu statistiky, které říkají, kdy jsem Spartu naposledy porazil. Proti Spartě je samozřejmě ještě cennější. Dneska jsme si to zasloužili. A ten kotrmelech? Vsadili jsme se, že, když vyhrajeme, udělám jim kotrmelec. A dopadlo to dobře, ani mě nebolelo koleno.Vypadá to, že jsem ještě v dobré formě. To byl takový bonus, že viděli něco, co v mém věku může už málokdo udělat. Od začátku jsme byli aktivnější, na Spartu jsme se připravovali. Byli jsme nabuzení. A proti Spartě vůbec je to automatické. Ale mi jsme hráli už dobře i ten zápas se Zlínem. Hráči šli za vítězstvím, ten gól byla odměna. Ale myslím, že jsme několik šancí měli už i předtím. Sparta měla asi dvě nebezpečné situace, ale jinak jsme ji do ničeho nepustili. Samozřejmě, že byly i chyby, ale na tomhle terénu jsme potvrdili, že máme na to bojovat o přední příčky a že jsme na tom dobře."

Trenér Sparty Pavel Vrba: "Příčinou toho, že jsme v Jablonci neuspěli, určitě nebylo derby, které jsme hráli. Jablonec byl dnes důraznější, měl víc šancí a bylo to tak, jak to bylo. V dnešním zápase jsme nebyli v kombinaci tak přesní, jak v zápase, který jsme s Jabloncem hráli doma. Udělali jsme spoustu chyb v rozehrávce, nedostali jsme se do mezihry tak jako v rozehrávce, neuhlídali jsme si standardku tři minuty před koncem.Výsledek je pro nás hodně špatnej. Na terén se nebudeme vymlouvat, pro obě mužstva byl stejný."