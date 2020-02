Fotbalisté Plzně zvítězili ve 23. kole první ligy v Jablonci 2:1. Západočeši rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili Aleš Čermák a Jean-David Beauguel, hned po změně stran snížil Dominik Pleštil. Viktoria vyhrála i třetí jarní zápas pod vedením slovenského trenéra Adriána Guľy a pojistila si tak druhé místo v tabulce.



Trenér Jablonce Petr Rada: „Jsem zklamaný, nerad prohrávám. Do zápasu jsme vstoupili poměrně slušně, i když jsme nebyli vysloveně aktivní a neměli jsme tolik šancí. Ale jednu velkou Kubistovu jsme měli. Bohužel ji neproměnil. Další závar byl, když Plzeň dávala malou domů a Doly (Doležal) byl v ten moment dál od brány. A pak jsme byli potrestaní dvěma situacemi, kdy jsme byli v dostatečném počtu při druhém gólů, kdy to tam prostrčil patou na Beauguela a ten tam zůstal sám mezi pěti. Takové chyby t velký klub, jako je Plzeň, potrestá. A ten první gól bylo něco podobného.

Nevystoupili jsme na Čermáka a nechali jsme ho jít. No a on se trefil. Nebyly to vyložené šance Plzně. My jsme u nich byli v dostatečném počtu. Ale Plzeň takové situace dovede využít. V tomhle je zkušená.

Jaký byl podle vás druhý poločas?

Do druhého poločasu jsme vstoupili stejně jako se Spartou, když jsme prohrávali 2:0. Ale dneska jsme ve druhé půli hráli velice dobře. Plzeň jsme zatlačili. Ale rozhodly brankové příležitosti. Měli jsme dvě stoprocentní právě ve druhém poločase. V jedné byl Doležal, který dostal krásný centr od Považance. Z takového musí být branka. A potom Chramosta, který dostal parádní balón, chtěl to vyřešit ještě přihrávkou na Doležala. A to nevyšlo. Po zápase jsme se o tom bavili, že to měl vzít sám na sebe, prosadit se sám.

Šancí jste měli několik…

Takové situace, které jsme proti Plzni měli a neproměnili, tak to je pak hodně těžké. I tak ale můžu říct, že jsme byli aktivnější, lepší. Plzeň hrozila z brejků, ale ve druhé půli byli naši hráči důrazní a do ničeho soupeře nepustili. A z toho důvodu mě to mrzí o to víc. Ve druhém poločase jsme hráli velice dobře. A myslím si, že bychom si právě za druhou půli remízu zasloužili. Ale na „zasloužili“ se nehraje. Prohráli jsme, ale se vztyčenou hlavou. Jdeme do dalšího zápasu, do pohárového, který hrajeme ve středu v Olomoucí. Hráčům nemohu nic vytknout, až na dvě situace, které jsme blbě vyřešili. Ale to si musíme my vyhodnotit a rozebrat. Teď jedeme dál.

Co jste říkal terénu a kvalitě hřiště?

Když jsme se ráno byli podívat na hřiště, tak se zvažovalo, jestli se vůbec bude hrát, vypadalo špatně, bylo na něm hodně sněhu. Balón se v tom sněhu ani nekoulel. Říkali jsme si, že by takový terén mohl být pro Plzeň těžký. Ale nevýhoda to pak byla pro nás, protože na sněhu balón zůstával klukům na noze. Honza Chramosta, když dával na Doležala, tak zůstal míč ležet v bahně. Spíš jsme takovým terénem byli potrestaní my. Ale hřiště nakonec bylo připravené dobře. V tomto regionu je prostě potřeba se sněhem počítat.

Jak vidíte letošní formu Martina Doležala? Zatím se na jaře netrefil.

U útočníků se to měří tím, že, když nepromění, tak je špatnej. Ale Martin se do šancí dostává. Pro mne je to pořád útočník, který to odmaká, odjezdí, odpracuje, udrží balón, vyhraje spoustu hlaviček. Gól nedá, ale není jediný útočník, který nedává branky. Pro jeho pracovitost jsem s ním nadále spokojený. S jeho přístupem, který má už od začátku, co je tady, se mu to musí jednou vrátit. A branky zase bude střílet.

Co říkáte výkonu Dominika Pleštila?

V prvním poločase měl zbytečně moc respektu před Limberským. Byl zbytečně bázlivý. On je rychlostní hráč. Ale hrál proti nejzkušenějšímu hráči ligy, tak mu ta rychlost trochu chyběla. Podepsala se na něm také desetidenní viróza, kdy nemohl hrát. Řekl jsem mu, že musí směrem dopředu zvýšit aktivitu a odhodit ostych. Na začátku druhé poločasu ho nakopla branka, když to tam dobře zavřel a pak měl ještě další dvě situace, které dobře vyřešil. Kondiční stránka po té viróze by mu asi nedovolila hrát celých devadesát minut, a tak jsme tam měli připraveného Matouška. Potřebujeme ale Davida dostat do sestavy. Určitě má před sebou budoucnost.

Ještě počítáte, že zabojujete o druhé místo v tabulce?

Řekl jsem, že se chceme dostat do první šestky. A pokud bude šance dostat se až na druhé místo, tak proč bychom se o to nepokusili. Takových týmů bude víc, Ostrava, Mladá Boleslav, všechny ty, které jsou na horních místech tabulky. Všichni, kteří mají šanci, tak pošilhávají na to, být co nejvýš.

Teď už ale rozdíl osmi bodů…

Máme ještě sedm zápasů a nadstavbu. Budeme stále bojovat o to dostat se co nejvýš. Jedna porážka nás nemůže srazit a odsoudit k tomu, hrát jen o šesté místo.

Co vás čeká v nejbližších dnech?

Teď musíme odhodit ligu a myslet na pohár, který hrajeme už ve středu 4. března v Olomouci. S takovým přístupem, jaký předvedli hráči dneska, se nemáme čeho bát. Po dnešní porážce musejí hráči rychle získat svoje sebevědomí zpátky. Teď jsme jednou prohráli, z toho není potřeba dělat zbytečný humbuk. Prohráli jsme dnes s kvalitním soupeřem. Ale i my jsme byli kvalitní. Určitě jsme měli minimálně na jeden bod. Rozebereme si to a a musíme se rychle začít připravovat na Olomouc.

Co Honza Matoušek…?

Honza už má vyléčené svalové zranění, doufám, že už se mu budou zranění vyhýbat a bude pro nás platný hráč.