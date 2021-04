Po dobrém podzimu nezažívají na jihu Čech příliš dobré jaro. Tým trenéra Hořejše se v jarní části musí obejít bez hostujících hráčů, kteří se vrátili do svých klubů, jmenovitě šlo o Plzeňáky Šulce s Matějkou či slávistu Burena. Plzeň si z Dynama pořídila také brankáře Staňka, řady Jihočechů naopak vyztužili záložník Alvir a útočník Diop.

Příliš se Budějovicícm nedaří

Do jarní části fotbalisté Dynama vstoupili čtyřmi výhrami z šesti zápasů a stále atakovali pátou příčku ligové tabulky, jenže od nečekaného domácího kolapsu a porážky s Opavou českobudějovičtí fotbalisté tápou a klesli až na současnou dvanáctou příčku. Hořejšího tým aktuálně čeká na ligové vítězství už desátý zápas, ve středu měl výborně rozehrané domácí utkání s Olomoucí, ale i po dvoubrankovém vedení nakonec brali Jihočeši jen bod za remízu 2:2. „Chtěli jsme mužstvu dát nějaký impuls, tak jsme udělali nějaké změny v sestavě. První poločas byl skvělý, zlomovým momentem byl ale pokutový kop. Konečný výsledek je pro nás krutý,“ smutnil Hořejš po další domácí ztrátě. „Teď nás čeká Jablonec, který má velice dobrou formu. Rádi bychom navázali na výkon s Olomoucí, ale přejeme si, aby to bylo z naší strany bodově ještě lepší,“ říká českobudějovický lodivod před sobotním duelem.

Zbývá ještě šest kol

Jablonec přijede do Českých Budějovic obhajovat druhou příčku před svými pronásledovateli. Anglické týdny totiž Severočeši zvládají velmi dobře podobně jako na podzim. Radův tým moc dobře ví, že liga se blíží do svého finiše, hraje se posledních šest kol, ve hře zbývá 18 bodů. „Hráči mají motivaci, chtějí se poprat o ty příčky. I v Budějovicích nás čeká další těžké utkání. Musíme se zmobilizovat, je to poslední z těch utkání v rychlém sledu, je to náročné, pak už najedeme na normální týdenní cyklus. Únava nějaká samozřejmě je. Škodí, když je únava v hlavě, když je v nohách, tak tu ze sebe dokážeme dostat. Soustředíme se na sobotu na nesmírně těžké utkání,“ říká důrazně jablonecký kouč Petr Rada.

Naposledy byli domácí lepší

Ligové bitvy severu proti jihu si v sobotu připíšou 38. vzájemný zápas s poměrně vyrovnanou bilancí, která je přeci jen mírně nakloněna na jabloneckou stranu. Severočeši vyhráli 17 vzájemných zápasů, 12 další soubojů ovládlo Dynamo a v osmi případech se body dělily. Podzimní zápas vyhrál na Střelnici Jablonec góly Schranze a Pilaře, za hosty snižoval Buren.



Utkání začíná v sobotu 24. dubna od 14 hodin na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích.

Rozhodčí: Orel - Šimáček, Melichar

Delegát: Tasch, Mikel