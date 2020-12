Jablonec n. N. - Druhé venkovní vítězství (0:2) uzmula jablonecká družina Petra Rady na půdě rozjetého Zlína. Jablonecký kouč byl po zápase s třemi získanými body z horké půdy spokojen.

Body ze Zlína | Foto: fkjablonec.cz

Po třech výhrách v řadě přišla zlínská porážka, která rozhodně netěšila kouče Bohumila Páníka. „Nezachytili jsme tempo hry hned od začátku. Jablonec byl lepší, my jsme byli bohužel všude pozdě. Pak jsme jakž takž hru srovnali a měli dobrou pozici z pravé strany, když šel balon do kapsy, tam kdybychom to dohráli, tak jsme mohli mít šanci na nějaký dobrý výsledek. Místo toho přišel pád Poznara a druhá žlutá karta a pak už nebylo co řešit. Jablonečtí fotbalisté byli trpěliví a čekali na šanci, která přišla a oni jí proměnili. Z penalty přidali druhý gól, který byl podle mě zbytečný, takové skluzy se dnes ve vápně nedělají,“ uvedl k zápasu kouč poraženého Fastavu.