Hostující trenér Jaroslav Veselý po infarktovém závěru, kdy se Bohemians zvedli z hrobu, okomentoval zápas následovně: "Špatně jsme vstoupili do utkání, domácí byli víc odhodlaní a bojovní, hrálo se víc v režii domácích. My jsme jen čekali na gól. Dolehla na nás tíha utkání a vypadalo to s námi špatně. Inkasovali jsme z nešťastné situace, kde to Venca skvěle trefil a pak jsme měli štěstí, že nás domácí nedorazili ten první poločas. Druhý poločas jsme převzali iniciativu a posledních 30 minut jsme měli velký tlak a mohli jsme i vyhrát. Zahodili jsme obrovské příležitosti, ale já jsem za bod rád. Dokud dýcháme, tak se nevzdáváme."

Domácí trenér Vágner se po prohře nehroutí. A vidí stále záchranu reálně, protože máme situaci ve svých rukách. "Nám deset vteřin chybělo k definitivní záchraně. Přesto chci ale klukům poděkovat, jak k tomu přistoupili kromě těch deseti vteřin. Jak makali a byli nastavení. Myslím, že na nich bylo vidět, že jsme to chtěli zvládnout. Těch deset vteřin, kdy jsme to nezvládli takticky, tak nás vytrestalo. V první půli jsme byli asi nebezpečnější my. Mohli jsme ke konci poločasu zvýšit na 2:0 a bylo by to příjemnější. V druhé půli nás Bohemka ukopala dlouhými míči. A pak rozhodli deset vteřin před koncem. Viděli jsme dvě stoprocentní šance Bohemky, a tak remíza byla asi spravedlivá. Kluci na konci lehli, protože do toho dali všechno," říká trenér Jablonce Jiří Vágner.

"Máme tři dny na to, abychom se připravili dál. Pro nás liga nekončí. Máme ještě poslední kolo v nastavbě a když budou kluci nastavení jako byli teď 3 zápasy, tak si myslím, že pojedem do Zlína to zvládnout. Přišli jsme o Vencu Pilaře, to je velká rána. Dneska mohl rozhodnout o záchraně, takže chybět nám určitě bude. Černák půjde na vyšetření a uvidíme. Poslední zápas máme ve svých rukou, ale jedeme ven. To je pro nás nevýhoda, ale musíme si věřit, že ve Zlíně neprohrajeme a zachráníme se tam. Bohemka hraje doma s Karvinou, tak to pro ně může být výhodnější. Nemůžeme spekulovat nad tím, že Zlín už má jistou záchranu. Karviná to může udělat Bohemce složité jako to udělali dnes Teplicím. Bude se bojovat do posledního kola," nevzdává se trenér Jablonce.