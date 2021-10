Bitva severu proti jihu v dalším utkání FORTUNA:LIGY (FK Jablonec- České Budějovice 2:2) neměla v sobotním odpoledni na jablonecké Střelnici vítěze. Jak utkání viděli trenéři obou týmů?

Petr Rada - JBC - České Budějovice | Foto: fkjablonec.cz

Další bodová ztráta z domácího stadionu netěšila jabloneckého kouče Petra Radu. „Byl to zápas dvou poločasů. Hosté byli hodně aktivní a dobře kombinovali. Do vedení jsme šli ale my dobře zahranou standardní situací. Ale to, co nás trápí, je déle udržet vedení. Střed hřiště jsme měli při inkasovaných brankách úplně volný. Doležalovi pak střelu chytil brankář. Motivoval jsem hráče k aktivitě, věděli jsme, že diváci budou netrpěliví. Měli jsme druhý poločas pod kontrolou, podobně jako s Libercem. Měli jsme tam několikrát i smůlu. Před vyrovnáním nás podržel Vajner, a poté se nám povedlo vyrovnat. Třetí branka se nám už vstřelit nepodařila. Výsledek asi nakonec odpovídá tomu, že každý z poločasů ovládlo jedno mužstvo. Mrzí mě jen reakce publika. Vím, že chtějí abychom vyhrávali, ale přišlo období, kdy nám to nelepí. Ale i ve světě se hraje, že si velké týmy vzadu desetkrát vymění balon. Chtěl jsem, aby hráči nebláznili a nenechali se strhnout publikem hrr dopředu a nepřišel nějaký brejk,“ líčil Rada a dále prozradil, čím vším si jeho tým v reprezentační pauze prošel. „Celých čtrnáct dní jsme trénovali v šesti sedmi lidech, měli jsme nějakou chřipkovou epidemii. Mysleli jsme si, že nabereme nějaké síly, ale byl to spíš opak. Byly dny, kdy jsme nemohli dát trénink ani na dvě branky,“ uvedl kouč Jablonce.