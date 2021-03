Drama trvalo jen minuty, byl rád jablonecký jubilant Rada po těsné výhře v Brně. Vítězství 2:1 může být zároveň dárkem pro jejich 62letého kouče Petra Radu, jenž odkoučoval v nejvyšší soutěži 400. zápas.

„Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Nechci mluvit o odvetě, ale vrátili jsme jim porážku, kterou nám uštědřili na Střelnici. Závěr jsme si zbytečně zkomplikovali, naštěstí to byly jen tři minuty. Jinak jsme ale mohli zápas vyhrát ve větším klidu. Brzy jsme se dostali do vedení, přidali druhý gól a z několika dalších šancí jsme mohli přidat klidně další,“ uvedl jablonecký trenér Petr Rada, který jubilejní zápas nějak extra neprožíval.

„Utkání 400? Mám radost, že si někdo vzpomněl, ale jinak je pro ně důležitější výsledek a výhra,“ dodal s nadhledem jeden z nejzkušenějších ligových koučů.

Brno zůstává na 16., tedy sestupové pozici. „První čtvrthodinu jsme nehráli dobrý fotbal. Byli jsme dobře připravení, ale měli jsme problémy s kvalitním a agresivním soupeřem, nedokázali jsme se prosadit v pokutovém území ani s jejich výškovou převahou. První poločas se nám podle představ nepovedl,“ přiznal zklamaný brněnský trenér Richard Dostálek, jehož celek ztrácí například na ohrožené Teplice dál sedm bodů.

Jablonec měl většinu zápasu pod kontrolou, ale je pravda, že se soupeř po přestávce zlepšil. „Ano, druhá půlka byla vyvedenější, ale prostě hrát jen určitou pasáž zápasu nestačí. V první nastavené minutě jsme dali kontaktní gól, ale jiné šance jsme už neproměnili. Celkově to bylo málo a na Jablonec to nestačilo,“ uzavřel hodnocení brněnský trenér Richard Dostálek, jehož svěřence čeká v dalším kole cesta do Příbrami a po záchranářské bitvě přivítá vedoucí Slavii. Jablonec se už může chystat na sobotní derby. Na Střelnici půjde vedle prestiže i o třetí místo v tabulce.