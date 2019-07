Jablonečtí proti Rapidu dobře začali a ve 14. minutě je poslal do vedení Martin Doležal po akci Dominika Pleštila, ale už za tři minuty odpověděl Mert Müldür. Těsně před pauzou Vladimir Jovovič napálil břevno branky Rapidu. Vídeňský tým rozhodl zápas v 80. minutě po dorážce Thomase Murga.

Severočeši na závěr rakouského kempu nedokázali vylepšit prohry 0:2 s Botosani a 0:4 s Bielefeldem. Čtvrtý tým minulé ligové sezony zahájí nový ročník v pátek doma proti Bohemians 1905.

„Mrzí nás, že jsme prohráli zbytečnou brankou v závěru. Škoda, že jsme nevyužili své šance, kterých jsme měli podobně jako proti Botosani hodně. Výkon ale už snesl parametry, bylo to lepší. Stále nás ale trápí pozice stopera,“ uvedl kouč Rada. „Dnes hráči předvedli chuť do zápasu i přístup. Dobré utkání hrál Pleštil. Máme týden do ligy, hráči si dva dny odpočinou a od pondělka se připravujeme na páteční hodně těžký zápas s Bohemians,“ dodal jablonecký trenér.

I liberecký Slovan sehrál poslední přípravný mač na kempu v Rakousku. Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha se utkali se silným Dynamem Moskva. Vyrovnaný zápas rozhodl v 54. minutě z brejku Sebastian Szymanski.

„Byla to pro nás velmi kvalitní generálka. Stál proti nám kvalitní tým. V prvním poločase bylo Dynamo trochu lepším týmem na držení míče a dobře kombinovalo. Chvíli nám trvalo než jsme si zvykli na jejich hru, ale postupně jsme se jim vyrovnávali. Paradoxně ve chvíli, kdy jsme ve druhém poločase začínali mít navrch a měli jsme tam tři možnosti, ze kterých jsme mohli skórovat, tak po našem rohovém kopu z brejkové situace nám dal soupeř gól. Mrzí nás to, protože jsme chtěli poslední zápas zvládnout,“ řekl liberecký asistent Miroslav Holeňák.

Nový kouč Liberce Pavel Hoftych si odbude ligovou premiéru na lavičce Slovanu v sobotu na Baníku Ostrava.

Jablonec – Rapid Vídeň 1:2 (1:1).

Branky: 14. Doležal – 17. Müldür, 80. Murg.

Sestava Jablonce: Hrubý (45. Hanuš) – Holík, Hübschman (30. Pilík), Břečka, Sýkora – Pleštil (71. Krob), Kratochvíl, Matoušek, Považanec, Jovovič (70. Acosta) – Doležal (79. Chramosta). Trenér: Rada.

Dynamo Moskva – Slovan Liberec 1:0 (0:0).

Branka: 54. Szymanski.

Sestava Liberce: Nguyen – Mikula (70. Fukala), Kačaraba, Mara, Hybš – Breite (C), Oscar – Pešek (65. Koscelník), Nešický (70. Dordić), Potočný (84. Beran) – Pázler (46. Musa). Trenér: Hoftych.